Внаслідок недотримання дистанції на дорогах області від початку року загинула одна людина

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Недотримання безпечної дистанції між автомобілями патрульні називають однією з найпоширеніших причин аварій на дорогах області

Від початку року на дорогах Полтавщини внаслідок недотримання безпечної дистанції між автомобілями в аварії загинула одна людина. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавщини.

Загалом на автошляхах області протягом січня внаслідок недотримання безпечної дистанції сталися 6 дорожньо-транспортних пригод. 9 громадян у них травмувалися, ще одна людина загинула.

Таку причину виникнення аварій у патрульній поліції називають однією з найпопулярніших на дорогах області.

Нагадаємо, за даними патрульних, за перший місяць року внаслідок аварій на дорогах загинули 12 осіб.