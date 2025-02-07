За перший місяць 2025 року внаслідок дорожньо-транспортних пригод на дорогах області загинули 12 осіб. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.
Загалом від початку року на дорогах області сталися 69 аварій із потерпілими. Крім 12 загиблих ще 79 осіб у них травмувалися.
Серед основних причин таких аварій патрульні називають:
Нагадаємо, торік на дорогах Кременчука внаслідок аварій загинули 5 громадян, травмувалися 193 особи.
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