За перший місяць року на дорогах області загинули 12 осіб — патрульні

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За перший місяць 2025 року внаслідок дорожньо-транспортних пригод на дорогах області загинули 12 осіб. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

Загалом від початку року на дорогах області сталися 69 аварій із потерпілими. Крім 12 загиблих ще 79 осіб у них травмувалися.

Серед основних причин таких аварій патрульні називають:

перевищення безпечної швидкості;

недотримання безпечної дистанції;

порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів.

Нагадаємо, торік на дорогах Кременчука внаслідок аварій загинули 5 громадян, травмувалися 193 особи.