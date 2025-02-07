Вісім перемог і одна поразка: успіхи волейболістів з Горішніх Плавнів

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 125 Партнерський проєкт

У Горішніх Плавнях відбулася гра місцевої команди з волейболу «Комсік» та гостей із ДЮСШ Кропивницького. Волейболісти здобули восьму перемогу поспіль у рамках відкритої першості Кременчука серед аматорських команд. Фінальна частина чемпіонату очікується в квітні. Гравці з Горішніх Плавнів налаштовані увійти до числа найкращих

Зустріч «Комсіка» та команди ДЮСШ Кропивницького відбулася 25 січня в Горішніх Плавнях у рамках другого кола відкритої першості Кременчука з волейболу серед аматорських команд. Як зазначив один із засновників клубу «Піщана скеля», гравець команди «Комсік» Андрій Мормуляк, перше коло чемпіонату, яке тривало з листопада до 6 січня, наша команда завершила на першому місці, здобувши шість перемог та поступившись кременчуцькій командіз рахунком 3:2. У цих змаганнях команди грають в трьох групах залежно від класу гри.

«Комсік» виступає в найсильнішій групі A.

«Друге коло ми розпочали з перемог, та попереду в нас зустрічі з найсильнішим суперниками з Кременчука, Полтави та Харкова, тому розслаблятися не варто, — наголошує Андрій Мормуляк. — У рамках цього чемпіонату ми граємо на своєму майданчику по суботах, а на виїзді — в Кременчуці. Наші гравці зустрілися з командами, з якими вже грали, тому добре знали їхні сильні сторони. Але ми для них були загадкою, вони сподівалися, що вийде нас обіграти, а ми всі свої перемоги у першому колі здобули з рахунком 3:0. Сильна сторона «Комсіка» — це подання м’яча, тому на друге коло команди йшли вже зосереджені на цьому та більш підготовлені».

Поки що «Комсік» лідирує, але, як зазначає Андрій Мормуляк, існують певні труднощі. Зокрема, один з основних гравців отримав травму й деякий час не зможе грати. Тож довелося міняти склад команди, додавши молодих гравців. «На жаль, вже є похибки, хоча гравці намагаються не знижувати темп», — вказав співрозмовник. У рамках другого кола чемпіонату наша команда вже перемогла суперників із ДЮСШ Світловодська та гостей із Полтави — команду «Фенікс», з якою в рамках цього турніру зустрічалася двічі та двічі перемогла.

«Незважаючи на те, що у складі команди Світловодська дуже молоді та малодосвідчені гравці, вони дали нам серйозну відсіч — у першій грі другого кола ми програли їм, що стало для нас несподіванкою. Але ми проаналізували це та, зібравшись, змогли перемогти цю молоду, амбітну команду, не давши їй шансів наблизитися до нас ближче, ніж на п’ять очок», — зазначив Андрій Мормуляк.

Однією з переваг він вважає участь у нашій команді Руслана Шевцова, який грав у Суперлізі й зараз уже закінчив професійну спортивну кар’єру. Андрій Мормуляк розповів, що зустрів його в Горішніх Плавнях і запросив зіграти.

«Потужне підсилення команди принесло свої плоди: професійний гравець не тільки посилив колектив, а й став наставником у багатьох питаннях», — зауважив Андрій Мормуляк.

У першій декаді лютого наші гравці зустрічаються з командою з Харкова. Фінальна частина чемпіонату очікується у квітні, і волейболісти з Горішніх Плавнів докладають максимум зусиль, щоб увійти до числа лідерів змагань.