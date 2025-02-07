Вісім перемог і одна поразка: успіхи волейболістів з Горішніх Плавнів

У Горішніх Плавнях відбулася гра місцевої команди з волейболу «Комсік» та гостей із ДЮСШ Кропивницького. Волейболісти здобули восьму перемогу поспіль у рамках відкритої першості Кременчука серед аматорських команд. Фінальна частина чемпіонату очікується в квітні. Гравці з Горішніх Плавнів налаштовані увійти до числа найкращих
Зустріч «Комсіка» та команди ДЮСШ Кропивницького відбулася 25 січня в Горішніх Плавнях у рамках другого кола відкритої першості Кременчука з волейболу серед аматорських команд. Як зазначив один із засновників клубу «Піщана скеля», гравець команди «Комсік» Андрій Мормуляк, перше коло чемпіонату, яке тривало з листопада до 6 січня, наша команда завершила на першому місці, здобувши шість перемог та поступившись кременчуцькій командіз рахунком 3:2. У цих змаганнях команди грають в трьох групах залежно від класу гри.
«Комсік» виступає в найсильнішій групі A.
Поки що «Комсік» лідирує, але, як зазначає Андрій Мормуляк, існують певні труднощі. Зокрема, один з основних гравців отримав травму й деякий час не зможе грати. Тож довелося міняти склад команди, додавши молодих гравців. «На жаль, вже є похибки, хоча гравці намагаються не знижувати темп», — вказав співрозмовник. У рамках другого кола чемпіонату наша команда вже перемогла суперників із ДЮСШ Світловодська та гостей із Полтави — команду «Фенікс», з якою в рамках цього турніру зустрічалася двічі та двічі перемогла.
Однією з переваг він вважає участь у нашій команді Руслана Шевцова, який грав у Суперлізі й зараз уже закінчив професійну спортивну кар’єру. Андрій Мормуляк розповів, що зустрів його в Горішніх Плавнях і запросив зіграти.
У першій декаді лютого наші гравці зустрічаються з командою з Харкова. Фінальна частина чемпіонату очікується у квітні, і волейболісти з Горішніх Плавнів докладають максимум зусиль, щоб увійти до числа лідерів змагань.
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