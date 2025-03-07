У Полтаві судитимуть посадовця міськради за зловживання під час закупівлі дронів

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 127

Посадовця Полтавської міськради звинувачують у завищенні цін на квадрокоптери для ЗСУ, що завдало бюджету збитків на понад 3 млн грн

Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо службової особи Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради. Посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем, що завдало тяжких наслідків (ч. 2 ст. 364 КК України). Про це повідомили пресслужби прокуратури та Бюро економічної безпеки.

Що встановило слідство

У лютому 2024 року посадовець організував закупівлю 118 квадрокоптерів для потреб ЗСУ.

Тендерна процедура була проведена з порушеннями – участь узяв лише один учасник, а вартість дронів була завищена.

Через відсутність конкуренції закупівля не була скасована, а пропозиція переможця не була відхилена, попри невідповідність вимогам.

Як наслідок, бюджету Полтавської громади завдано збитків на понад 3 млн грн.

Прокуратура подала позов про відшкодування збитків.

Що загрожує посадовцю

Якщо суд визнає його винним, йому може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у серпні минулого детективи БЕБ повідомили про підозру двом чиновникам Полтавської міськради у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів. Згодом суд надав БЕБ доступ до документів у справі розкрадання на закупівлях для військових на Полтавщині. А у жовтні депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання, тоді ЗМІ писали, що слідчі дії були пов’язані з закупівлею дронів.