У Полтаві судитимуть посадовця міськради за зловживання під час закупівлі дронів

Посадовця Полтавської міськради звинувачують у завищенні цін на квадрокоптери для ЗСУ, що завдало бюджету збитків на понад 3 млн грн
Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо службової особи Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради. Посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем, що завдало тяжких наслідків (ч. 2 ст. 364 КК України). Про це повідомили пресслужби прокуратури та Бюро економічної безпеки.
Прокуратура подала позов про відшкодування збитків.
Якщо суд визнає його винним, йому може загрожувати до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у серпні минулого детективи БЕБ повідомили про підозру двом чиновникам Полтавської міськради у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі дронів. Згодом суд надав БЕБ доступ до документів у справі розкрадання на закупівлях для військових на Полтавщині. А у жовтні депутат Євген Дикань знепритомнів під час затримання, тоді ЗМІ писали, що слідчі дії були пов’язані з закупівлею дронів.
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