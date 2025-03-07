Автотроща в центрі Кременчука: вночі нетвереза водійка спричинила ДТП з 5 автівками — соцмережі

Попередньо, ніхто не постраждав
В ніч га 7 березня у центрі Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляють очевидці у соцмережах, на вулиці Івана Мазепи нетвереза водійка розбила свою машину та ще чотири авто. Обійшлося без постраждалих.
Поліція з’ясовує обставини.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці затримали водія, який повторно сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння, попри те, що вже був позбавлений водійських прав, й спричинив потрійну ДТП.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.