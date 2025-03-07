Автотроща в центрі Кременчука: вночі нетвереза водійка спричинила ДТП з 5 автівками — соцмережі

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 35

В ніч га 7 березня у центрі Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, на вулиці Івана Мазепи нетвереза водійка розбила свою машину та ще чотири авто. Обійшлося без постраждалих.

Поліція з’ясовує обставини.