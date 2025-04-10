Нічна дронова атака: ЗСУ збили 85 «шахедів», постраждала Полтавщина

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Росія запустила по Україні 145 безпілотників. Частину з них вдалося знищити силами ППО

У ніч на 10 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Україні. Загалом було випущено 145 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, станом на 9:00 збито 85 ударних БпЛА типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ще 49 безпілотників-імітаторів втрачено локаційно — тобто вони не досягли цілей і не завдали шкоди.

Внаслідок атаки постраждали: Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.

У відбитті повітряного нападу брали участь авіація, підрозділи протиповітряної оборони, мобільні групи та РЕБ.

Нагадаємо, що зранку голова Опішнянської громади Микола Різник повідомив, що громаді пошкоджені 14 будівель, одна людина поранена.