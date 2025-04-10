У Кременчуці планують уточнювати межі Придніпровського парку: на послуги науковців потрібні гроші

У Кременчуці планують провести уточнення меж Придніпровського парку. Про це стало відомо на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 9 квітня.
Як розповіла очільниця департаменту культури та туризму Ірина Вологодська, для проведення науково-дослідних робіт щодо встановлення меж парку необхідно залучити науковців. На оплату їхніх послуг зі Стабфонду Кременчуцької громади планують виділити 25 тисяч гривень.
Ірина Вологодська також додала, що роботи з уточнення меж парку будуть проводити науковці Кременчуцького національного університету імені Остроградського.
Нагадаємо, у Придніпровському парку у Кременчуці вже цьогоріч можуть з'явитися нові біотуалети.
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