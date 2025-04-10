У Кременчуці вночі горіла лазня — вогонь охопив 60 «квадратів»

У ніч на 10 квітня в Кременчуці на вулиці Михайла Грушевського сталася пожежа у лазні. Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 2.07. Про це інформує Кременчуцьке райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить двоповерхова будівля лазні. Вогонь охопив приблизно 60 кв. м площі. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.
Що згоріло:
Попри масштаб займання, будівлю лазні вдалося врятувати від повного знищення. Травмованих та загиблих немає.
До гасіння залучалися підрозділи 14-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин міста.
Причини займання з’ясовуються.
Нагадаємо, що 5 квітня в Омельнику горів будинок.
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