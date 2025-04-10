У Кременчуці вночі горіла лазня — вогонь охопив 60 «квадратів»

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У ніч на 10 квітня в Кременчуці на вулиці Михайла Грушевського сталася пожежа у лазні. Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 2.07. Про це інформує Кременчуцьке райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить двоповерхова будівля лазні. Вогонь охопив приблизно 60 кв. м площі. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

Що згоріло:

дерев’яне перекриття (60 кв. м),

двоє дверей та 8 металопластикових вікон,

3 ліжка, 2 водонагрівачі, речі у вжитку,

частково — покрівля з металочерепиці.

Попри масштаб займання, будівлю лазні вдалося врятувати від повного знищення. Травмованих та загиблих немає.

До гасіння залучалися підрозділи 14-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин міста.

Причини займання з’ясовуються.

Нагадаємо, що 5 квітня в Омельнику горів будинок.