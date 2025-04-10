На Полтавщині знову прогнозують заморозки: оголошено «помаранчевий» рівень небезпеки

Заморозки до -5ºC триматимуться протягом кількох ночей — будьте обережні
Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про стихійні метеорологічні явища в області. У нічні години з 11 по 13 квітня очікуються заморозки в повітрі 0…-5ºC.
У зв’язку з цим оголошено II рівень небезпечності (помаранчевий).
Метеорологи закликають мешканців бути уважними — особливо фермерів та власників присадибних ділянок, адже заморозки можуть зашкодити раннім посівам і садовим культурам.
Нагадаємо, що тоді як березень 2025 року на Полтавщині був найтеплішим з початку метеоспостережень, з 6 квітня область накрило похолодання та навіть сніг.
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