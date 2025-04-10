Завтра дехто з кременчуківців може залишитися без води: кому варто зробити запаси

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 91

Після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Завтра, 11 квітня, частина кременчуківців тимчасово залишиться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Попередньо із 8.00 і до закінчення робіт комунальники проводитимуть аварійні роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:

наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 52, 54, 54А, 60;

просп. Свободи, буд. 69, 69А, 71А.

На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.