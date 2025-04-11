Як зняти біль у стопах — поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 146

Не можете зробити самі собі масаж спини і зняти біль у хребті? Тоді зробіть його на ребрі стопи!

Там розташовано безліч рефлекторних точок, впливаючи на які можна поліпшити роботу певних органів. Там і можна знайти свій хребет.

Сядьте на підлогу зі схрещеними ногами. Візьміть у руки будь-яку стопу. Лінія між п’ятою і великим пальцем на внутрішньому ребрі — проєкція хребта. Візуально розділіть цю лінію на частини: крижі, поперек, грудний і шийний відділ.

Великим пальцем із зусиллям промніть цю лінію в напрямку від п’яти до носка. Якщо в хребті є проблеми, ви знайдете тут їх відображення. Вони відчуваються як болючі й жорсткі точки. Масажуючи їх, ви не впливаєте на хребет безпосередньо. Ви робите ще краще: розслабляєте ті нервові закінчення, які створюють напругу.