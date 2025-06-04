Сьогодні на Полтавщині короткочасні дощі та грози

Температура — до +26, вітер північно-західний
У середу, 4 червня, на Полтавщині очікується мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.
Температура повітря по області — від +21 до +26°C. Вітер — північно-західний, 7–12 м/с.
Фахівці радять бути обережними під час гроз, не перебувати під деревами та уникати відкритих просторів під час блискавки.
Нагадаємо, що нещодавно у центрі Полтави гілка дерева впала на 9-річного хлопчика. А у Кременчуці через негоду впали три дерева.
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