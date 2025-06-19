У Лубнах підпалили автомобіль: поліція затримала підозрюваного

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 0

Ймовірному палію також обрали запобіжний захід — він перебуває під вартою

Днями у Лубнах підпалили автомобіль Mercedes-Benz: поліція затримала причетного. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася у понеділок, 16 червня, близько 6.30 поблизу однієї із багатоповерхівок. У поліції повідомили, що під час першочергових слідчих дій вдалося вийти на імовірного палія — ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Чоловіка затримали та обрали запобіжний захід — він перебуває під вартою.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Фігуранту може загрожувати від трьох до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві на території комунального підприємства підпалили Land Rover і Harley-Davidson.