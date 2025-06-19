Кому щастя в дім? У Кременчуці 11 пухнастиків шукають господарів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 73

В одній з кременчуцьких родин велике поповнення — одночасно дві кішки народили кошенят. 11 пухнастих клубочків уже самостійно їдять, привчені до лотка, пройшли перші обробки.

Вони різні — пухнасті й гладенькі, грайливі й сором’язливі, чорні, сірі, смугасті… Всі вони вірять, що знайдеться людина, яка буде любити їх всім серцем. Малюки шукають тих, хто потребує тепла, любові й солоденького.

Якщо ви хоч раз мріяли про того, хто зустрічає вас біля дверей і муркоче у відповідь на ваше «Привіт», телефонуйте! +380 (66) 220 90 14, Катерина.