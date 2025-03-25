Кременчужан кличуть до бібліотеки на презентацію дитячої книги «У пошуках чарівної палітри» (афіша)

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Кременчужан та гостей міста запрошують завтра, 26 березня, до бібліотеки на презентацію дитячої книги «У пошуках чарівної палітри» письменниці зі Світловодська Ольги Кобильської. Про захід журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Під час заходу авторка розповість про історію створення книги, про дивовижні пригоди яскравих казкових героїв і проведе цікаву конкурсно-розважальну програму для маленьких читачів.

Тож бібліотекарі запрошують дітей, які зараз на канікулах, здійснити подорож до чарівної казкової країни та познайомитись з новою чудовою книгою.

Ольга Кобринська — сучасна дитяча письменниця, членкиня Спілки літераторів «Славутич», працює у Світловодську вчителькою.

Відбудеться презентація книги у середу, 26 березня, об 11.00 у приміщенні Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою вул. Європейська, 66/13.

Вхід на захід вільний.