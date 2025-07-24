Загиблі під час ракетного удару в «Амсторі» та Максим Кагал: стало відомо, на честь кого встановлять стели у Кременчуці

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 285

Одну з цих стел уже встановили біля зруйнованого «Амстору» до третіх роковин трагедії

Учора, 23 липня, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів стало відомо, на чию честь встановлюся інформаційні стели, що на них минулого тижня виконавчий комітет Кременскцбкої міськради виділив 84 тисячі гривень.

Як розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, на ці кошти передбачено встановлення трьох стел.

Одну із них вже встановили минулого місяця — поруч зі зруйнований «Амстором» до третіх роковин трагедії.

Ще одну стелу планують встановити до кінця наступного тижня на вулиці Старшого Лейтенанта Кагала. Як можна здогадатися, встановлять її на честь Героя України, старшого лейтенанта Збройних сил України, захисника Маріуполя, командира взводу вогневої підтримки полку «Азов» Максима Кагала.

Третю стелу, за словами Москалика, становлять у сквері, закладеному в пам’ять про жертв, які загинули під час ракетного удару по «Амстору».

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці погодили встановлення меморіальних дошок на честь загиблих на війні військовослужбовців.