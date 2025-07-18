У Кременчуці планують встановити інформаційні стенди на вулицях, названих на честь загиблих військових

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 130

Кошти на їх розміщення планують залучити зі Стабілізаційного фонду Кременчука

У Кременчуці планують встановити інформаційні стенди на вулицях, перейменованих на честь полеглих на війні захисників. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 18 липня.

Відомо, що на встановлення цих стендів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади планують виділити 84 тисячі гривень.

Нині немає інформації, на яких вулицях ці стенди планють встановити у першу чергу.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці погодили встановлення меморіальних дошок на честь загиблих на війні військовослужбовців.