Дільниця озеленення КП «СпецЕко» Горішніх Плавнів доглядає місто навіть взимку

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«Зима — непростий період для зелених насаджень у міських умовах. Щоб навесні рослини дружно прокинулись та почали розпускатись, колективу дільниці потрібно добре попрацювати ще з осені», — наголосила начальниця підрозділу Юлія Гаврилюк.

Зимові роботи, вказала вона, здебільшого пов’язані із впорядкуванням територій, також узимку виконується омолоджуюча та санітарна обрізка дерев і кущів. Як повідомила очільниця дільниці, на початку грудня на території оновленого скверу на перехресті вулиць Гірників і Миру, де встановлені нові лавки й урни, було облаштовано асфальтну пішохідну доріжку, завезено й розрівняно чорнозем для посіву газону навесні. Висаджено два дерева — липу й ліквідамбар (амброве американське дерево, популярна декоративна рослина в помірному кліматі). Також посадили напіввічнозелені декоративні кущі піраканти. Ці рослини, зазначила Юлія Гаврилюк, «будуть радувати мешканців міста червоним листям, яке не скидають навіть зимової пори, та ягодами жовтого й червоного кольорів залежно від сорту, що зберігаються до весни».

Крім того, додала вона, досаджували кущі піраканти біля «Укрпошти», в районі скверу «Славутич», навпроти Палацу культури і творчості вздовж тротуару по вул. Миру. Також упорядкували територію в районі будинку № 43 по проспекту Героїв Дніпра. Зокрема, завезли та розрівняли чорнозем для засівання газону з настанням весни. До різдвяних та новорічних свят працівники дільниці на Театральній площі прикрасили живу ялинку та облаштували фотозону. У січні продовжуються роботи з очищення міських територій загального користування від сміття та залишків опалого листя, паростків дерев шляхом їх вирізання.

Також триває санітарка стрижка кущів. Зокрема, на територіях, прилеглих до Палацу культури і творчості. Нещодавно завершено формувально-санітарну стрижку кущів, вирізання паростків дерев на території паркової зони в районі стели «Хто загинув за Дніпро — буде жити вічно».

Продовжуються роботи з омолоджуючої та санітарної обрізки дерев, формування крон з обрізкою нижніх гілок на міських вулицях та за заявками мешканців міста. Зокрема, впорядковані зелені насадження по вул. Гірників. Найближчим часом аналогічні роботи планують виконати по вул. Миру з використанням автопідйомника. Як розповіла Юлія Гаврилюк, у грудні були завершені роботи із санітарної обрізки, видалення сухостою та аварійних рослин на територіях дошкільних закладів міста. Відповідні заходи будуть виконуватися і за заявками містян. Крім того, погодні умови дозволяють працівникам дільниці виконувати оприскування зелених насаджень препаратами проти шкідників і збудників хвороб. Відповідні роботи виконані на території скверу Ferrexpo, в районі паркового озера, біля дитячого садка «Казка».

«Також на окремих територіях міста були оброблені спецпрепаратами ялинки й сосни від зимуючих шкідників, — наголоси ла Юлія Гаврилюк. — На жаль, багато хвойних рослин загинуло від аномальної спеки влітку, тому їх доведеться видаляти».

Як зауважила очільниця дільниці, видалення дерев «виконується у встановленому порядку — згідно з Постановою Кабміну № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», із дозволу Державної

екологічної інспекції в Полтавській області».