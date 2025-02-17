У Кременчуці в будівлі під час гасіння пожежі знайшли тіло людини

17 лютого у Кременчуці сталась пожежа у будівлі літньої кухні. Під час гасіння пожежі у приміщенні рятувальники знайшли тіло людини. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
У вогні згоріли вікна, дерев’яні меблі, газовий конвектор, домашні речі, закоптились стіни та стеля.
Врятовано будівлю літньої кухні та майно від знищення вогнем. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці ДСНС.
Нагадаємо, у будівлі відділення «Укрпошти» виникла пожежа.
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