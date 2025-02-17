У будівлі відділення «Укрпошти» виникла пожежа

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17 січня у відділенні «Укрпошти» біля торгівельного центру «Мега» сталась пожежа. Нині на місці події працюють рятувальники, правоохоронці та медики. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Своєю чергою у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій поки що не надають подробиць пожежі.

Нагадаємо, 14 лютого у Пирятину в приватному будинку знайшли тіло господаря після ліквідації пожежі.