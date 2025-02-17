«Важче за інше купувати чорні й білі пакети для повернення тіл загиблих», — волонтерка Людмила Середа розповіла про найважчі збори

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 20

Минулого тижня кременчуцька волонтерка Людмила Середа разом з помічниками доставили в Україну великий гуманітарний вантаж, в складі якого — три автівки та лафет для військових. Дві автівки поїхали на донецький напрямок, ще дві — на курський.

Пані Людмила розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» про поїздку за кордон, а також свою волонтерську діяльність.

Волонтерити разом з чоловіком Вадимом й сином Максимом почали з початку повномасштабного вторгнення. Жінка шкодує про те, що долучилися до цієї важливої справи лише у 2022 році, а не з початку АТО. Вважає, з того часу могли принести ще більше користі захисникам.

— Наша сім’я з Омельника. До війни ми тримали невелике господарство, яке після 24 лютого 2022 року переробили на тушкованку для військових. Це було наше спільне сімейне рішення. Півтора року ми годували бійців на фронті, а потім хлопці сказали, що логістика налагоджена, а в них з’явилися інші потреби. Ми почали робити збори й купувати все для бліндажів, зарядні станції, генератори тощо.

На сьогодні перед волонтерами стоять інші задачі. Пані Людмила каже, що зараз треба «закрити небо над хлопцями, щоб вони могли працювати й забезпечити їх колесами, щоб мали можливість вивозити поранених».

Тому поки чоловік збирає гроші на мавіки та дрони в Україні, жінка в Німеччині займається пошуком автівок і їх доставкою на передову.

Пані Людмила зазначає, що з кожним днем в Україні все складніше закривати збори, люди погано донатять, тому вона звернула увагу на Німеччину, де багато німців хочуть допомагати нашій країні в боротьбі за свободу.

— В Німеччині я познайомилася з багатьма небайдужими людьми, які так само погано ставляться до російських окупантів, як і ми з вами. Вони активно допомагають не тільки в зборах грошей, перевірках авто, а у розв'язанні організаційних питань, оформленні документів й доставкою машин через кордон. Ми вже доставили військовим 15 автівок й будемо продовжувати працювати в цьому напрямку, адже машина на фронті це такий самий витратний матеріал, як дрони.

Складні збори грошей не єдина проблема. Жінка жаліється на величезні черги на кордоні й відсутність позачергового проїзду для військових та волонтерів. Каже, ті, хто стоїть на кордоні, пропускає поза чергою лише три машини, але зазвичай волонтерський кортеж це 4-5 автівок, які потрібно оформлювати разом. Тож питання потребує вирішення на самому високому рівні.

— В перший рік війни не було жодних проблем. Люди бачили волонтерів й військових й одразу пропускали, а зараз виключень немає. Треба, щоб на цю проблему звернув увагу Президент й своїм рішенням вирішив її. Адже в його владі зробити «зелений коридор». Військові й волонтери не повинні по кілька діб перебувати на кордоні, адже фронт не може чекати, — каже пані Людмила.

Цього разу доставляти машини з Німеччини на передову допомагали німецькі волонтери Антон й Міхаель. На їх рахунку понад 40 автівок для українського війська, тони вантажів. Вони неодноразово приїздили в Україну. Бували в Курській, Сумській, Харківській області, на куп’янському, донецькому напрямку.

Крім того, вже другий раз пані Людмила залучає до поїздки важко поранених ветеранів. Віктор Поштар, який втратив на війні руку, із задоволенням відгукується на пропозиції волонтерки.

— Ми разом їздили у Німеччину. Поїздки дальні, непрості, але я знаю, як хлопці потребують цих автівок. Цього разу, коли ми доставили одну з машин на Донеччину, я зустрівся зі своїм сержантом. Було дуже приємно побачитися, — розповідає Віктор.

Людмила Середа зазначає, що готова співпрацювати з ветеранами війни, які хочуть допомагати, не бояться їхати у дальню дорогу й готові до складнощів, які виникають при оформленні документів, при зборі на паливо тощо.

— Роботи багато! Не тільки за кермом. Тому запрошую охочих долучатися! — каже волонтерка.

Зараз пані Людмила відкриває новий збір — каже, один з найважчих, але найважливіших. Він для пошукової групи Олексія Юкова «Плацдарм», яка повертає додому тіла загиблих.

— Ми будемо робити збір на авто Ford пікап. Це дуже важливо. Прошу наших кременчужан, жителів України, Німеччини долучатися й допомагати закрити цей збір. Також придбаємо пакети, в яких тіла загиблих повернуться додому. Такі вантажі — найвиснажливіші, адже забирають дуже багато ресурсу.

Волонтерство непроста справа, енергозатрат на, емоційна, виснажлива, часто невдячна. Але, за словами Людмили Середи, втома знімається дуже легко — під час зустрічей з військовими й передачами їм очікуваної техніки.

— Хлопці дивляться в очі й дякують. А я кажу: «Ми їдемо знов туди, де нас чекають!»