Відкритий шаховий турнір Горішніх Плавнів зібрав 37 спортсменів. Перемогли господарі

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 161

У неділю, 16 лютого під егідою горішньоплавнівського місцевого відділу культури й спорту відбувся 8-й відкритий шаховий турнір м. Горішні Плавні. В ньому взяли участь 37 спортсменів з Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Олександрії та Черкас.

Учасники грали сім турів по 10 хвилин кожен з можливістю заробити ще п'ять секунд за кожен хід.

Змагання були цікавими, напруженими. Переможцями стали господарі турніру.

Перше місце зайняв Дмитро Ковтун. Другим став Андрій Микитин. Третє місце посів Володимир Кіпкало, випередивши трьох кандидатів в майстри спорту. Далі в турнірній таблиці: Віталій Бажан, Тарас Дацюк, Тарас Руденко.

Також були нагороджені Юлія Єфімовська, Діана Лужковська та Кирил Лішайов.