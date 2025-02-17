Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:05
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 18 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Козацька, 71-108Б
- вул. Солов’їна, 10
- вул. Небесної Сотні, 4В-11
- вул. Університетська, 39, 41/3
- вул. Дмитра Демидюка, 7-42
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 17-37
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
- вул. Миколаївська, 1А-12
- вул. Покровська, 9/14
- вул. Тараса Шевченка, 15-19/3
- вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20
- вул. Басейна, 23-42
- вул. Батуринська, 20/20-29
- пров. Військовий, 1/12-18
- вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83
- вул. Олеся Гончара, 62А-81
- вул. Редутна, 94
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. Академіка Герасимовича, 141А-204
- вул. Гайдамацька, 147
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Чумацький Шлях, 125-129
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- проїзд Ополченський, 6-14
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- пр. 1-й Індустріальний
- пров. 2-й Індустріальний
- пр. 2-й Індустріальний
- пров. 3-й Індустріальний
- пр. 3-й Індустріальний
- пров. 4-й Індустріальний
- пр. 4-й Індустріальний
- пров. 5-й Індустріальний
- пров. 6-й Індустріальний
- квт. 304
- вул. Великокохнівська
- пров. Великокохнівський, 1-15
- пр. Великокохнівський, 1-61
- вул. Віри Холодної, 1-41А
- пров. Делегатський, 3-20
- вул. Джерельна, 16,18
- вул. Євгена Патона, 25
- вул. Іллі Мечнікова, 3-10
- вул. Індустріальна, 2-145А
- пров. Індустріальний
- вул. Козацька
- вул. Олексія Древаля, 117-173А
- туп. Кременецький, 11
- пров. Микити Клєцкова, 28А-47
- вул. Олени Пчілки, 2А-23
- вул. Якова Петруся, 24
- просп. Полтавський, 13-106
- пров. Якова Петруся, 3-22
- пров. Гурамішвілі, 1-6
- пров. Полтавський, 3-20А, 108
- вул. Виноградна, 39, 52, 54
- вул. Володимира Івасюка, 51/80-100
- пров. Дружби, 2-15
- вул. Світанкова, 2А-4А
- вул. Христини Алчевської, 16/1, 17.
З 8.00 до 16.00
- пров. Крюківський, 5-12
- вул. Максима Березовського, 20-43
- пров. Миколи Савченка, 6
- пров. Насосний, 9-22.
З 8.00 до 18.00
- вул. Олексія Древаля, 24-78
- вул. Харківська, 10-30
- вул. Автозаводська, 11-32
- туп. Автозаводський, 2
- пров. Амвросія Ковальова, 3-8, 17
- вул. Сержанта Трушакова, 16-61.
З 8.00 до 19.00
- вул. Київська, 64-80, 121
- вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- просп. Полтавський, 277/2-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
З 8.00 до 20.00
- с. Соснівка
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- просп. Полтавський, 277, 279
- вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7
- туп. Урожайний, 2.
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