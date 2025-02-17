Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи



У вівторок, 18 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Козацька, 71-108Б

вул. Солов’їна, 10

вул. Небесної Сотні, 4В-11

вул. Університетська, 39, 41/3

вул. Дмитра Демидюка, 7-42

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Прорізний, 17-37

пров. Олександра Герцена, 3-9Б

вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13

вул. Миколаївська, 1А-12

вул. Покровська, 9/14

вул. Тараса Шевченка, 15-19/3

вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20

вул. Басейна, 23-42

вул. Батуринська, 20/20-29

пров. Військовий, 1/12-18

вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83

вул. Олеся Гончара, 62А-81

вул. Редутна, 94

вул. Новоіванівська, 2/25-28

вул. Академіка Герасимовича, 141А-204

вул. Гайдамацька, 147

вул. Сержанта Мельничука, 16

пров. Урожайний, 3-20

туп. Урожайний, 1-12

вул. Чумацький Шлях, 125-129

вул. Ярослава Мудрого, 8А

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Гайдамацька, 80

пров. Гарматний, 3-22

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

вул. Народних Ополченців, 1-46

проїзд Ополченський, 6-14

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

пр. 1-й Індустріальний

пров. 2-й Індустріальний

пр. 2-й Індустріальний

пров. 3-й Індустріальний

пр. 3-й Індустріальний

пров. 4-й Індустріальний

пр. 4-й Індустріальний

пров. 5-й Індустріальний

пров. 6-й Індустріальний

квт. 304

вул. Великокохнівська

пров. Великокохнівський, 1-15

пр. Великокохнівський, 1-61

вул. Віри Холодної, 1-41А

пров. Делегатський, 3-20

вул. Джерельна, 16,18

вул. Євгена Патона, 25

вул. Іллі Мечнікова, 3-10

вул. Індустріальна, 2-145А

пров. Індустріальний

вул. Козацька

вул. Олексія Древаля, 117-173А

туп. Кременецький, 11

пров. Микити Клєцкова, 28А-47

вул. Олени Пчілки, 2А-23

вул. Якова Петруся, 24

просп. Полтавський, 13-106

пров. Якова Петруся, 3-22

пров. Гурамішвілі, 1-6

пров. Полтавський, 3-20А, 108

вул. Виноградна, 39, 52, 54

вул. Володимира Івасюка, 51/80-100

пров. Дружби, 2-15

вул. Світанкова, 2А-4А

вул. Христини Алчевської, 16/1, 17. З 8.00 до 16.00 пров. Крюківський, 5-12

вул. Максима Березовського, 20-43

пров. Миколи Савченка, 6

пров. Насосний, 9-22. З 8.00 до 18.00 вул. Олексія Древаля, 24-78

вул. Харківська, 10-30

вул. Автозаводська, 11-32

туп. Автозаводський, 2

пров. Амвросія Ковальова, 3-8, 17

вул. Сержанта Трушакова, 16-61. З 8.00 до 19.00 вул. Київська, 64-80, 121

вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

с. Мала Кохнівка

с. Потоки

просп. Полтавський, 277/2-281

вул. Горліса-Горського, 3-10. З 8.00 до 20.00 с. Соснівка

с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

просп. Полтавський, 277, 279

вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7

туп. Урожайний, 2.

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