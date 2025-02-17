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Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 282

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 18 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Козацька, 71-108Б
  • вул. Солов’їна, 10
  • вул. Небесної Сотні, 4В-11
  • вул. Університетська, 39, 41/3
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-42
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Прорізний, 17-37
  • пров. Олександра Герцена, 3-9Б
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
  • вул. Миколаївська, 1А-12
  • вул. Покровська, 9/14
  • вул. Тараса Шевченка, 15-19/3
  • вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20
  • вул. Басейна, 23-42
  • вул. Батуринська, 20/20-29
  • пров. Військовий, 1/12-18
  • вул. В'ячеслава Чорновола, 46/1-83
  • вул. Олеся Гончара, 62А-81
  • вул. Редутна, 94
  • вул. Новоіванівська, 2/25-28
  • вул. Академіка Герасимовича, 141А-204
  • вул. Гайдамацька, 147
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Гайдамацька, 80
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • проїзд Ополченський, 6-14
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
  • пр. 1-й Індустріальний
  • пров. 2-й Індустріальний
  • пр. 2-й Індустріальний
  • пров. 3-й Індустріальний
  • пр. 3-й Індустріальний
  • пров. 4-й Індустріальний
  • пр. 4-й Індустріальний
  • пров. 5-й Індустріальний
  • пров. 6-й Індустріальний
  • квт. 304
  • вул. Великокохнівська
  • пров. Великокохнівський, 1-15
  • пр. Великокохнівський, 1-61
  • вул. Віри Холодної, 1-41А
  • пров. Делегатський, 3-20
  • вул. Джерельна, 16,18
  • вул. Євгена Патона, 25
  • вул. Іллі Мечнікова, 3-10
  • вул. Індустріальна, 2-145А
  • пров. Індустріальний
  • вул. Козацька
  • вул. Олексія Древаля, 117-173А
  • туп. Кременецький, 11
  • пров. Микити Клєцкова, 28А-47
  • вул. Олени Пчілки, 2А-23
  • вул. Якова Петруся, 24
  • просп. Полтавський, 13-106
  • пров. Якова Петруся, 3-22
  • пров. Гурамішвілі, 1-6
  • пров. Полтавський, 3-20А, 108
  • вул. Виноградна, 39, 52, 54
  • вул. Володимира Івасюка, 51/80-100
  • пров. Дружби, 2-15
  • вул. Світанкова, 2А-4А
  • вул. Христини Алчевської, 16/1, 17.

З 8.00 до 16.00

  • пров. Крюківський, 5-12
  • вул. Максима Березовського, 20-43
  • пров. Миколи Савченка, 6
  • пров. Насосний, 9-22.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Олексія Древаля, 24-78
  • вул. Харківська, 10-30
  • вул. Автозаводська, 11-32
  • туп. Автозаводський, 2
  • пров. Амвросія Ковальова, 3-8, 17
  • вул. Сержанта Трушакова, 16-61.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Київська, 64-80, 121
  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10.

З 8.00 до 20.00

  • с. Соснівка
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
  • просп. Полтавський, 277, 279
  • вул. Горліса-Горського, 3, 5, 7
  • туп. Урожайний, 2.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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