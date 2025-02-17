«Срібний» старт сезону Марії Грак: 13-річна легкоатлетка завоювала медаль на чемпіонаті України

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13-річна легкоатлетка з Кременчука завоювала срібну медаль на чемпіонаті України, який завершився у Києві 9 лютого.

Виступ вихованки заслуженого тренера України Вікторії Козлової у Києві був упевненим. Марія лише сімома очками поступилася черкащанці Марії Безкопильній, котра стала переможницею у змаганнях п’ятиборок на чемпіонаті України з легкої атлетики у закритих приміщеннях серед юнаків 2010-2011 років. У чемпіонки в сумі 3001 очко, «срібна» призерка Марії Грак набрала 2994 очки. У Лілії Болгар з Миколаївщини, котра фінішувала на третьому місці, Марія виграла 25 очок.

Срібна призерка чемпіонату України

Кременчужанка виграла стрибки у довжину з результатом 5 м 14 см, фінішувала другою у бігу на 60 метрів. Вдало Марія пробігла і 800-метрівку, її результат 2:32.50 — це теж друге місце. Наша юна легкоатлетка була третьою у метанні ядра — 8 м 92 см. Скромнішим був показник у секторі стрибків у висоту. Дівчина подолала планку на висоті 1 м 46 см. Це шостий результат серед всіх учасниць.

У загальному підсумку — високе друге місце в чемпіонаті України. Крім Марії, медальну копилку збірної Полтавської області поповнив ще один спортсмен — Максим Володін з Пирятина (тренери О.Горбачов і В.Кравець), який посів друге місце у стрибках у висоту, домігшися в секторі особистого рекорду — 175 см.

Варто зауважити, що в чемпіонаті брала участь і старша сестра Марії Катерина Грак, котрій у березні виповниться 15 років. Катерина посіла 8-ме місце серед 17 учасниць.

У командному заліку у збірної Полтавщини досить скромний результат — 16 місце серед 24-х команд.

Натомість 9-те командне місце кременчуцького колективу ДЮСШ «Авангард» цілком можна вважати успіхом. Адже на чемпіонаті України у Києві своїх спортсменів делегували 74 спортивні школи.

— Якщо зважати, що перед київським чемпіонатом Марія у Львові на чемпіонаті України серед юнаків 2008 року, а Марія — 2011 року народження, у підсумку посіла шосте місце, то входження у новий сезон можна вважати вдалим, — каже тренер спортсменки Вікторія Козлова. — Треба зважати на те, що дівчина тренується лише два роки. Чи подобається їй? Знаєте, у мене не займаються ті, кому це не подобається. До речі, вона дитина тих батьків, хто свого часу тренувався у мене. Тобто, мої колишні учні приводять своїх дітей. Це добре. У Марії, до речі, вдаліше виходять бігові дисципліни. Цілком можливо, що в недалекому майбутньому вона й зупиниться на бігових дистанціях. Вірю, що на неї чекають нові значимі успіхи.

Марія Грак з тренеркою Вікторією Козловою

До речі, Марія добре кидає спис. Не виключено, що дівчина візьме участь у зимовому чемпіонаті України з метань, який напевно пройде незабаром в столиці України.

Зрозуміло, що потенціал Марії Грак помічають і наставники збірних з легкої атлетики. Днями вона разом з Валерією Лапою та Анастасією Рєзніковою повернулася з Конча-Заспи, де впродовж двох тижнів проходив навчально-тренувальний збір кращих юних легкоатлетів та легкоатлеток України.







