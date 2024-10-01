Три юні легкоатлетки Кременчука їдуть до Конча-Заспи на підготовчий етап збірної України

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 165

До Валерії Лапи та Анастасії Рєзнікової долучається 12-річна Марія Грак (на фото друга ліворуч у червоному топі)

Це стало відомо після закінчення чемпіонату України серед ДЮСШ, СДЮСШОР (юнаки та дівчата 2009 року і молодші). Змагання проходили в Івано-Франківську на стадіоні Технічного Університету нафти і газу.

Вкотре в цьому сезоні приємно здивувала учениця спортивного ліцею імені Піддубного, вихованка заслуженого тренера України Вікторії Козлової Марія Грак. Дівчинка, котрій лише в листопаді виповниться 13 років, у змаганнях із суперницями, які переважно були старшими від неї на два роки, виборола 4 місце у семиборстві.

— Марія лише трішки не дотягнула до третього місця. Виступ дуже хороший, місце високе, результат багатообіцяючий, працюємо далі, — коротко прокоментувала її наставник Вікторія Козлова.

Неабиякий потенціал юної кременчужанки помітили й наставники збірної, одразу запросивши Марію на тренувальний збір. Він пройде у Конча-Заспі з 6 по 26 жовтня. Тим паче, що цього року дуже помітними були виступи Марії ще на двох чемпіонатах України. У квітні юна кременчужанка завоювала третє місце у триборстві в Ужгороді, а у травні в Житомирі, на черговій першості України, спортсменка завоювала «срібло» вже в чотириборстві.

На чемпіонаті України в Івано-Франківську команда Полтавської області, складена з вихованців ДЮСШ Полтави, Кременчука, Лохвиці, Гребінки, Пирятина, Лубен, Миргорода, загалом налічувала 26 осіб.

Четверті місця, крім Марії Грак, завоювали також Микола Веснянко (стрибки у довжину, Кременчук, ДЮСШ № 1, тренер К.ШАйдова), Іван Малій (біг 400 м, Гребінка, тренер М.Малинка). П’ятий результат посіла у штовханні ядра Ольга Мацик (Лохвиця, тренер Г.Мацик).

Але були у полтавських молодих спортсменів на Прикарпатті й призові місця. Їх показали вихованці полтавської ДЮСШ № 1, метальники списа Ростислав Ващенко та Максим Гонтарь. Тренер Олег Мороз. Ростислав з результатом 52 м 81 см виборов «срібну» нагороду, а Максим Гонтарь з результатом 48 м 86 см задовольнився «бронзовою» нагородою.

На медальному п'єдесталі другий Ростислав Ващенко, третій — Максим Гонтарь

У командному заліку збірна Полтавської області фінішувала на 13 місці з 22 команд. Перемогла збірна Чернігівщини. Взагалі в чемпіонаті України в Івано-Франківську взяли участь 620 спортсменів.

У рейтингу команд ДЮСШ, СДЮШОР України, де налічувалося 65 закладів, найвище місце серед полтавських спортшкіл посіла кременчуцька ДЮСШ № 1 — 21 місце.



