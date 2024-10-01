Жінка травмувалася на полі під час збирання урожаю — поліція

Учора, 30 вересня, близько 8.20 на полі у Миргородському районі під час збирання урожаю травмувалася жінка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, потерпілій 51 рік. Під час руху заднім ходом 22-річний водій навантажувача Manitou наїхав на жінку. Після цього жінку із травмами ушпиталили.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюватиме поліція.
Нагадаємо, днями у Кременчуці чоловікові відірвало руку внаслідок необережного поводження з боєприпасом.
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