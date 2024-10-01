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Надзвичайні новини, Полтавщина

Жінка травмувалася на полі під час збирання урожаю — поліція

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 278 Коментарів: 1

 

Наразі потерпіла з травмами перебуває у лікарні  

Учора, 30 вересня, близько 8.20 на полі у Миргородському районі під час збирання урожаю травмувалася жінка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, потерпілій 51 рік. Під час руху заднім ходом 22-річний водій навантажувача Manitou наїхав на жінку. Після цього жінку із травмами ушпиталили.

 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюватиме поліція.

Нагадаємо, днями у Кременчуці чоловікові відірвало руку внаслідок необережного поводження з боєприпасом.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП поле травматизм поліція
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Коментарі: 1

1 081
Andron777:
Сьогодні, 11:51

Так водій трактора травмував жінку, а не вона сама травмувалась.


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