Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим захисником Олександром Осадчуком

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Завтра, 2 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого військовослужбовця Олександра Осадчука. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовий під час виконання бойового завдання по захисту України 20 вересня. У полеглого оборонця лишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Прощання та поховання Олександра Осадчука відбудеться завтра, 2 жовтня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.