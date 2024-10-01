Завтра Кременчук прощатиметься із полеглим захисником Олександром Осадчуком

Завтра, 2 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого військовослужбовця Олександра Осадчука. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Загинув військовий під час виконання бойового завдання по захисту України 20 вересня. У полеглого оборонця лишилися батьки, дружина та двоє дітей.
Прощання та поховання Олександра Осадчука відбудеться завтра, 2 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.