У День захисників й захисниць України погасили іменні конверти з загиблими воїнами

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Сьогодні, 1 жовтня, в День захисників й захисниць України на головпоштамті Кременчука відбулося урочисте погашення марок на іменних конвертах загиблих воїнів, колишніх працівників Вагонного депо Сергія Мехеди та Іллі Василищенко.

На заході були присутні члени сімей загиблих воїнів: дружина й діти Сергія Мехеди, а також батьки й бабуся Іллі Василищенко. Саме вони разом з головою спілки філателістів Володимиром Скляром гасили марки «Хвилина мовчання» на конвертах.

— Дуже важливо, щоб ці конверти залишилися у нас у місті, щоб вони залишилися у сім’ях, у друзів, на підприємстві, тому що пам’ять про цих людей повинна жити в серцях, — зазначив голова профкому Вагонного депо Кременчук Володимир Тягун.

Він розповів, що з перших днів війни 19 чоловіків підприємства пішло на війну, 2/3 з них добровільно. Серед добровольців були Сергій та Ілля.

— Ілля в нас працював всього рік й у 2022 році прийняв рішення йти захищати Україну, Сергій на фронті з 2016 року. На превеликий жаль обидва хлопці загинули. Сергій у 22-му році на Донбасі під Волновахою, їхній вертоліт був збитий. Залишилося троє дітей й дружина, яка також працює в нас в Депо. Іллі було всього 20 років. Він пройшов школу десантників й добровільно пішов в третю штурмову. Буквально місяць був на передовій, і коли виходили, попали під мінометний обстріл. Ми пам’ятаємо хлопців, підтримуємо сім’ї, на їх подвигу виховуємо молодь, — розповів голова профкому.

Напередодні батьки Іллі Василищенко їздили в частину, де служив їх син, щоб отримати з рук командира нагороду. Вони поділилися своїми враженнями:

— Були присутні 25 сімей з усієї України й командир особисто вручав сім’ям загиблих бійців оці нагороди. Нам вручили орден «За мужність» 3 ступеню, яким син нагороджений посмертно. Для нас було дуже важливо отримати нагороду саме там, де служив Ілля. Під час заходу поруч стояла вся частина, командир звертався з щирістю та повагою до родин бійців. Без зайвого пафосу, надмірних слів — він дякував за виховання справжніх патріотів, які віддали життя за захист батьківщини.

Дружина Сергія Мехеди розповіла, що її чоловік з перших днів російсько-української війни став на захист рідної землі, не стояв осторонь і з перших днів повномасштабного наступу РФ. Указом президента був нагороджений орденом Богдана Хмельницького.

Сергій неодноразово виконував бойові вильоти в гарячі райони, куди під обстрілами доставляв боєприпаси нашим воїнам, а на зворотному шляху евакуйовував поранених до медичних закладів. В останньому польоті Сергій Мехеда назавжди залишився у небі.

Іменні конверти передали сім’ям, на підприємство, а також в картинну галерею та в музей.