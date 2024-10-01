У День захисників й захисниць України погасили іменні конверти з загиблими воїнами

Сьогодні, 1 жовтня, в День захисників й захисниць України на головпоштамті Кременчука відбулося урочисте погашення марок на іменних конвертах загиблих воїнів, колишніх працівників Вагонного депо Сергія Мехеди та Іллі Василищенко.
На заході були присутні члени сімей загиблих воїнів: дружина й діти Сергія Мехеди, а також батьки й бабуся Іллі Василищенко. Саме вони разом з головою спілки філателістів Володимиром Скляром гасили марки «Хвилина мовчання» на конвертах.
Він розповів, що з перших днів війни 19 чоловіків підприємства пішло на війну, 2/3 з них добровільно. Серед добровольців були Сергій та Ілля.
Напередодні батьки Іллі Василищенко їздили в частину, де служив їх син, щоб отримати з рук командира нагороду. Вони поділилися своїми враженнями:
Дружина Сергія Мехеди розповіла, що її чоловік з перших днів російсько-української війни став на захист рідної землі, не стояв осторонь і з перших днів повномасштабного наступу РФ. Указом президента був нагороджений орденом Богдана Хмельницького.
Сергій неодноразово виконував бойові вильоти в гарячі райони, куди під обстрілами доставляв боєприпаси нашим воїнам, а на зворотному шляху евакуйовував поранених до медичних закладів. В останньому польоті Сергій Мехеда назавжди залишився у небі.
Іменні конверти передали сім’ям, на підприємство, а також в картинну галерею та в музей.
Нагадаємо, зранку у Кременчуці посадовці вшанували пам’ять полеглих героїв та принесли квіти до пам’ятного знаку загиблим.
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