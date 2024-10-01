День захисників та захисниць України: у Кременчуці вшанували пам'ять полеглих героїв

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Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників та захисниць України у Кременчуці посадовці вшанували пам’ять полеглих героїв та принесли квіти до пам’ятного знаку загиблим.

Згадати подвиг захисників та захисниць зібралися їхні рідні, приєдналися також і перехожі.

О 9.00 Кременчук, як і вся країна, вшанували пам’ять героїв хвилиною мовчання.

Квіти до меморіалу принесли можновладці, депутати, правоохоронці, військові, рідні загиблих воїнів та просто небайдужі громадяни.

День захисників і захисниць України — день, коли в Україні вшановують героїв, які захищають незалежність України, та згадують загиблих у боях захисників та захисниць.

Це відносно молоде свято, проте зі своєю історією. Уперше його відзначали 14 жовтня 2014 року як День захисника України. У серпні 2021 року назву свята змінили на День захисників і захисниць України, аби встановити статеву рівність. Після початку повномасштабного вторгнення, у зв’язку із реформою церковного календаря в Україні, свято перенесли на 1 жовтня, аби воно збігалося зі святом Покрови Пресвятої Богородиці — захисниці козаків та військових.