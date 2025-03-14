Середні зарплати чиновників центральних держорганів у січні зросли до 49 тисяч гривень: у кого найбільше

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 1

За рік це зарплати чиновників в Україні зросли більш ніж на чверть

У січні 2025 року середня зарплата в центральних державних органах України склала 49,25 тисячі гривень. Порівняно із січнем минулого року, коли їх середня зарплата складала 38,6 тисячі гривень, збільшення перевищує 27,6%.

Про це свідчать дані Мінфіну. Зарплата чиновників центральних держорганів значно перевищує середній рівень по Україні. За даними ПФУ, у січні середня зарплата в Україні становила 18,7 тисячі гривень і за рік вона зросла на 24,6%.

У пресслужбі Мінфіні повідомляють, що в січні 2025 року в центральних держорганах працювали та отримували зарплату 21 707 осіб.

За рівнем середніх зарплат лідирує Антимонопольний комітет — 76 тисяч гривень (266 працівників).

На другому місці — Національне агентство із запобігання корупції — 75,8 тисячі гривень (355 працівників).

На третьому місці йде Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради — 66,6 тисячігривень (9 працівників).

Чиновники в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку отримують в середньому по 66,3 тисячі гривень (223 працівники).

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг середня зарплата — 65,1 тисячі гривень (525 працівників). Найвищі зарплати серед 498 керівників центральних держорганів у таких відомствах:

Державна служба фінансового моніторингу України — 423,5 тисяч і гривень ; Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради — 232,3 тисяч і гривень ;

; Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради — Національне агентство з питань запобігання корупції — 230,9 тисячі гривень ; Державна податкова служба України — 211,9 тисячі гривень ;

; Державна податкова служба України — ; Державне агентство розвитку туризму України — 202,6 тисячі гривень.

Рада хоче встановити мінімальні посадові оклади в поліції: не менше 10 прожиткових мінімумів

Нагадаємо, Верховна Рада 12 березня ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо підвищення зарплат в Національній поліції. У ньому пропонується встановити мінімальний, гарантований рівень посадового окладу поліцейського як головну складову загального розміру грошового забезпечення — не менш ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2025 році це має бути не менше 30 280 грн.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, як змінювалася зарплата президентів України за останні 30 років у гривнях та доларах.

Віталій Малецький задекларував понад 1,1 млн грн зарплати за 2023 рік

Ми також писали, що у грудні 2024 року середня зарплата чиновників в центральних державних органах України склала 79,8 тисячі гривень. Про це повідомила пресслужба Мінфіну. Проте, грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року держслужбовцям виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за рік зарплата 21,8 тисячі чиновників центральних органів влади становила 54,4 тисячі гривень.

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що зарплати чиновників центральних державних органів, місцевих держадміністрацій та судової влади України в період із січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У листопаді 2024 року середня зарплата у центральних держорганах склала 62 тис. грн, або на 23,4 тис. грн більше, ніж на початку року.

Зарплати топпосадовців пропонують обмежити розміром виплат військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

Ми також писали про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України. Наприклад, суддя КСУ Оксана Грищук за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 4 млн 309 тис. 987 грн. Це понад 359 тис. грн щомісячно.

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.