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Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 21:02 Переглядів: 250

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 15 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
  • вул. Олександрійська, 28-89
  • пров. Транспортний, 1-28
  • пров. Шкільний, 18/5
  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46А
  • пров. Алли Горської, 1-8
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А
  • пров. Дніпровський, 1-6
  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49
  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2-58
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
  • вул. Віталія Базилевського, 2-8
  • вул. Дніпровська, 1-28
  • пров. Дніпровський, 7-18
  • вул. Лікаря Самойловича, 1-25
  • пров. Максима Рильського, 1А-11
  • туп. Максима Рильського, 1-10
  • пров. Олександра Олеся, 45
  • вул. Остапа Вишні, 1Д
  • пров. Промисловий, 2, 4
  • пров. Спаський, 1-9А
  • пров. Чигиринський, 27
  • вул. Чумацький Шлях, 29-38
  • вул. Єднання України, 14-35
  • вул. Лебедина, 2, 4, 6
  • пр. Лебединий, 1, 4
  • вул. Червона Гірка, 1-37А
  • вул. Чередницька, 93-120
  • пров. Володимира Кисельова, 29/2
  • вул. Лікаря Парнети
  • вул. Червона Гірка
  • просп. Лесі Українки, 18
  • просп. Лесі Українки
  • вул. Академіка Маслова, 32/15
  • вул. Миколи Гоголя, 7/44-21
  • вул. Перемоги, 42/8, 50
  • вул. Софіївська, 2/50
  • вул. Троїцька, 5, 7/5
  • вул. Богдана Хмельницького, 1Г
  • вул. Бетонна, 2/3-38
  • вул. Гранітна, 4-16/2
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28
  • вул. Сущинського, 2А-36
  • пров. Солдатський, 1-33
  • вул. Артема Березнюка, 3-11/22
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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