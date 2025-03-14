Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 21:02 Переглядів: 250

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 15 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Кавалерійська, 1/56-11А

вул. Олександрійська, 28-89

пров. Транспортний, 1-28

пров. Шкільний, 18/5

вул. Академіка Герасимовича, 2-46А

пров. Алли Горської, 1-8

вул. Василя Сліпака, 8-45А

пров. Дніпровський, 1-6

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1

пров. Сержанта Онопченка, 21-49

вул. Академіка Герасимовича, 23/2-58

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18

вул. Віталія Базилевського, 2-8

вул. Дніпровська, 1-28

пров. Дніпровський, 7-18

вул. Лікаря Самойловича, 1-25

пров. Максима Рильського, 1А-11

туп. Максима Рильського, 1-10

пров. Олександра Олеся, 45

вул. Остапа Вишні, 1Д

пров. Промисловий, 2, 4

пров. Спаський, 1-9А

пров. Чигиринський, 27

вул. Чумацький Шлях, 29-38

вул. Єднання України, 14-35

вул. Лебедина, 2, 4, 6

пр. Лебединий, 1, 4

вул. Червона Гірка, 1-37А

вул. Чередницька, 93-120

пров. Володимира Кисельова, 29/2

вул. Лікаря Парнети

вул. Червона Гірка

просп. Лесі Українки, 18

просп. Лесі Українки

вул. Академіка Маслова, 32/15

вул. Миколи Гоголя, 7/44-21

вул. Перемоги, 42/8, 50

вул. Софіївська, 2/50

вул. Троїцька, 5, 7/5

вул. Богдана Хмельницького, 1Г

вул. Бетонна, 2/3-38

вул. Гранітна, 4-16/2

вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2

вул. Миколи Леонтовича, 4-28

вул. Сущинського, 2А-36

пров. Солдатський, 1-33

вул. Артема Березнюка, 3-11/22

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