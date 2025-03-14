Де у Кременчуці у суботу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Вчора, 21:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 15 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Олександрійська, 28-89
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46А
- пров. Алли Горської, 1-8
- вул. Василя Сліпака, 8-45А
- пров. Дніпровський, 1-6
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2-58
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
- вул. Віталія Базилевського, 2-8
- вул. Дніпровська, 1-28
- пров. Дніпровський, 7-18
- вул. Лікаря Самойловича, 1-25
- пров. Максима Рильського, 1А-11
- туп. Максима Рильського, 1-10
- пров. Олександра Олеся, 45
- вул. Остапа Вишні, 1Д
- пров. Промисловий, 2, 4
- пров. Спаський, 1-9А
- пров. Чигиринський, 27
- вул. Чумацький Шлях, 29-38
- вул. Єднання України, 14-35
- вул. Лебедина, 2, 4, 6
- пр. Лебединий, 1, 4
- вул. Червона Гірка, 1-37А
- вул. Чередницька, 93-120
- пров. Володимира Кисельова, 29/2
- вул. Лікаря Парнети
- вул. Червона Гірка
- просп. Лесі Українки, 18
- просп. Лесі Українки
- вул. Академіка Маслова, 32/15
- вул. Миколи Гоголя, 7/44-21
- вул. Перемоги, 42/8, 50
- вул. Софіївська, 2/50
- вул. Троїцька, 5, 7/5
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Гранітна, 4-16/2
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28
- вул. Сущинського, 2А-36
- пров. Солдатський, 1-33
- вул. Артема Березнюка, 3-11/22
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