У Кременчуцькому РТЦК та СП зафіксували другий випадок спроби самогубства за день — джерела

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за одну добу стався другий випадок спроби самогубства — 32-річний чоловік намагався порізати руки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел.
Відомо, що чоловіку надавали медичну допомогу.
Додамо, що сьогодні, 14 березня, близько 15.00, у стінах Кременчуцького РТЦК та СП 25-річний чоловік намагався скоїти самогубство. До приміщення ТЦК його доставили працівники поліції.
Також є інформація про те, що карету швидкої допомоги на місце одразу не викликали, а потерпілому намагалися допомогти силами лікарів ВЛК. Офіційно потерпілий ніде не працює.
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