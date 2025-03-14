У Кременчуцькому РТЦК та СП зафіксували другий випадок спроби самогубства за день — джерела

Вчора, 21:15 Переглядів: 1 203

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за одну добу стався другий випадок спроби самогубства — 32-річний чоловік намагався порізати руки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел.

Відомо, що чоловіку надавали медичну допомогу.

Додамо, що сьогодні, 14 березня, близько 15.00, у стінах Кременчуцького РТЦК та СП 25-річний чоловік намагався скоїти самогубство. До приміщення ТЦК його доставили працівники поліції.

Також є інформація про те, що карету швидкої допомоги на місце одразу не викликали, а потерпілому намагалися допомогти силами лікарів ВЛК. Офіційно потерпілий ніде не працює.