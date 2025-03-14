У Горішніх Плавнях відбувся майстер-клас зі створення картин «Портрет жіночої душі»

Вчора, 22:00 Переглядів: 143 Партнерський проєкт

Майстер-клас «Портрет жіночої душі» зі створення робіт у стилі модернізму відбувся 12 лютого в Культурному центрі міської бібліотеки. Захід провели фахівчиня студії живопису та кераміки Be Pottery Яна Михайлик та художниця, викладачка образотворчого мистецтва Тетяна Матюха із Кременчука. Основна тематика, за словами Яни Михайлик, це відображення внутрішнього світу, прояв контрольованих емоцій, підтримка адекватної самооцінки, пошук та відновлення внутрішніх ресурсів, побудова взаємодії.

«Обличчя — дзеркало наших емоцій. Тож завданням для кожної жінки стало створення портрету, який відтворював би її сутність, змушував замислитись, пофантазувати себе і глядача. А ще релаксувати, звільнитися від негативних емоцій, відчути своє „Я“, зробити кроки до самовдосконалення чи змін у власному житті», — наголосила Яна Михайлик.

Вона акцентувала увагу на епатажних полотнах митців XIX–XX століть. Зокрема, йшлося про жіночі портрети Амадео Модельяні, родзинками яких є продовгасті обличчя та палкі червоні губи. А також про полотна Пабло Пікассо, де образ жінки постає по-різному — від «чарівного й одухотвореного до колоритного деформованого».

«Чому я згадала про жіночі образи на полотнах цих художників-модерністів? З появою модернізму майстри відходили від реалістичного відтворення обличчя, надаючи перевагу експресії, абстракції та символізму. Експресіонізм та сюрреалізм, до прикладу, були творчою мовою вищевказаних митців. І ви також маєте використати можливості модерністського мистецтва, малюючи портрет своєї душі», — підкреслила ведуча.

Яна Михайлик запропонувала репродукції картин-абстракцій портретів жінок, які за бажанням можна було використати для створення власного портрету.

«Особливою умовою портретності є не лише зовнішня схожість зображення. Важливо правдиво розкрити свій духовний світ», — наголосила фахівчиня.

Для учасниць приготували мольберти, прямокутні полотна, акрилові фарби, пензлі, прості олівці, серветки, палітру і воду. Про послідовність виконання роботи, технічні прийоми малювання розповіла Тетяна Матюха. Вона ж допомагала кожній учасниці зробити ескізний малюнок, а також накладати фарби різної інтенсивності, правильно поєднувати кольори, створюючи певний колорит картини.

«Колорит — це система співвідношення кольорів, що утворює певну єдність і є естетичним проявом барвистого різноманіття дійсності. Колорит — один із найважливіших засобів емоційної виразності, істотний компонент художнього образу твору», — пояснила художниця.

Заняття тривало дві години. У процесі створення картини «Портрет жіночої душі», яка стала відображенням внутрішнього світу авторок малюнків, усі мали можливість виразити себе через творче завдання.

«Насамкінець стало зрозуміло, що кожен написав сам себе, хоча створювати портрет непросто», — зауважила Яна Михайлик.

Учасниці заходу розповіли про свої враження «Хронікам тижня». Директорка Політехнічного фахового коледжу КрНУ Наталія Дзина зазначила, що не вперше відвідує майстер-класи, які проходять у Культурному центрі міської бібліотеки.

«З дитинства від малювання завжди отримую велике емоційне задоволення. Мій портрет потопає у квітах. Саме такою я бачу себе напередодні веси. Я вдячна організаторам таких чудових майстер-класів, де можна отримати емоційне задоволення», — вказала учасниця.

Студентка четвертого курсу Харківського національного університету імені Василя Каразіна Анастасія вперше бере участь у такому майстер-класі.

«Взагалі-то я малювала ще в школі. Тож не впевнена, що зараз вдалося добре. Але мені дуже подобається цей процес, я відчуваю справжню насолоду, емоційне піднесення, релакс, створюючи власний портрет. Тут панує чудова, тепла, приємна атмосфера», — наголосила дівчина.

12-річна Вікторія малює з двох років.

«Із семи років я навчаюсь у художній школі. Зараз у шостому класі, і цьогоріч моє навчання тут завершується. Там я багато чому навчилась. Я створила акаунт у TikTok, і там виставляю свої творчі роботи. Цей портрет також там буде. Маю багато фанатів. Малювати для мене — це вміти передавати свої думки, фантазії, емоції у формі та кольорі. Це гарний відпочинок», — зауважила учасниця.