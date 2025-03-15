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Як швидко відновитися після антибіотиків

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 265

Зруйнований антибіотиками організм потребує особливої уваги. Прості поради допоможуть швидко відновитися після курсу антибіотиків

Фізична активність важлива: хоча людина часто відчуває слабкість після антибіотиків, не потрібно відмовлятися від руху. Кишковим бактеріям "подобається", коли ми рухаємося, тому правильна кількість вправ дуже важлива. Якщо збільшити фізичну активність, можна також збільшити і кількість корисних бактерій.

Легка дієта: часто після приймання антибіотиків у пацієнтів відбувається порушення апетиту: їжа має неприємний смак, бажання щось з'їсти пропадає, а шлунок може "хворіти" після звичного обіду. Тому щоб швидко відновитися після антибіотиків, важлива легка дієта.

Відмова від цукру: через приймання антибіотиків може розвиватися молочниця, розвитку якої сприяє саме дієта з великим вмістом цукру. Тому не варто заїдати стрес від ліків печивом або шоколадом. Краще на деякий час відмовитися від цих продуктів, щоб відновити мікрофлору після антибіотиків.

Приймайте пробіотики й пребіотики!

Пробіотики - це корисні бактерії, які живуть у шлунково-кишковому тракті людини. Вони являють собою живі мікроорганізми, які нормалізують стан мікрофлори нашого кишечнику.

Пробіотики стимулюють виділення шлункового соку і ферментів; зменшують кількість побічних ефектів від прийому антибіотиків; розщеплюють жовчні кислоти; нормалізують обмін жирів.

Пребіотики – це речовини в харчових волокнах, які живлять певну групу кишкових мікроорганізмів. По суті, це своєрідна їжа для «хороших» бактерій кишківника. Пребіотики діють як добрива, стимуюючи ріст та розмноження корисної мікробіоти (флори) у кишечнику. Допомагають покращити процес травлення; полегшують геморой; запобігають запору за рахунок підвищення моторики кишечника.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: антибіотики пробіотики здоров'я кишечник
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