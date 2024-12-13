Більшість українців проти переговорів із РФ без західних гарантій безпеки — опитування

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Близько 30% респондентів виступають за переговори з Росією за будь-яких умов, оскільки, на їх думку, в України немає достатніх ресурсів для ведення війни на виснаження

Майже дві третини, а саме — 64% українців вважають, що не варто починати переговори з країною-агресором РФ, якщо Україна не матиме гарантій безпеки від Заходу.

Про це свідчать результати соціологічного опитування , проведеного на замовлення Центру «Нова Європа» з 15 листопада по 27 листопада 2024 року.

— 64,1% українців вважають, що на переговори з Росією йти не варто, якщо Україна не отримає реальних гарантій безпеки з боку Заходу. Аргумент — Росія знову почне війну після нетривалої паузи, — повідомили організатори опитування.

При цьому близько 30% респондентів виступають за переговори з Росією за будь-яких умов, оскільки, на їх думку, в України «немає ресурсів для війни на виснаження». Найбільше за переговори виступають представники вікової групи 30−39 років — майже 40% опитаних. Регіональний вимір прихильників переговорів за будь-яких умов розподілився таким чином: у Києві лише 18%, у західних регіонах України — 20%, а на півдні й сході країни — 34,5% і 43,7% відповідно.

Майже 40% респондентів вважають, що Україна має йти на переговори тільки тоді, коли Росія виведе свої війська (принаймні на позиції до початку повномасштабного військового вторгнення у 2022 році). Ще 26,2% українців упевнені, що передумовою для переговорів мають стати гарантії безпеки з боку країн Заходу, які б унеможливили повторну агресію.

Не йти на переговори з Росією за жодних обставин — цей варіант обрали 12,1% респондентів. Як зазначають організатори, торішнє опитування зафіксувало набагато вищий рівень підтримки цієї ідеї — 33,4%. Переговори без будь-яких передумов тоді підтримували лише 16% респондентів.

Вибірка дослідження становить 1000 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з імовірністю 0,95%, заявили організатори опитування.

Майже половина українців у тилу готова до мирних переговорів, проте більшість не згодні на умови диктатора — опитування

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що більшість українців підтримують переговори щодо «заморозки війни». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» у період з 15 по 21 листопада 2024 року. Згідно з ними, 64% опитаних погодилися, що «необхідно розпочати переговори щодо заморожування бойових дій, оскільки країна вже зазнала великих жертв», тоді як 31% українців не згодні з цим висловлюванням.

Наприкінці листопада були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.