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Політика, Україна, Світ, Війна

Корейський варіант: за результатами опитування 64% українців підтримують переговори про «заморозку війни»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 142 Коментарів: 1

 

Причиною початку переговорів називають те, що країна вже зазнала великих жертв

Більшість українців підтримують переговори щодо «заморозки війни». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг», які оприлюдненні на його сторінці у Facebook.

Згідно з ними, 64% опитаних погодилися, що «необхідно розпочати переговори щодо заморожування бойових дій, оскільки країна вже зазнала великих жертв», тоді як 31% українців не згодні з цим висловлюванням.

Крім того, 39% українців підтримали думку, що «перемогою у війні має стати повернення до конституційних кордонів 1991 року, незалежно від ціни, а тому я, мої друзі та родичі також мають воювати за досягнення цієї мети». 56% з цим не згодні.

 

 

Водночас 18% респондентів підтримали висловлювання, що «війна має тривати до повної перемоги, але воювати мають інші, а не мої близькі». 72% опитаних українців таку думку не підтримали.

 

 

60% опитаних вважають рішення про «заморожування війни» та початок переговорів з врегулювання конфлікту є прийнятним. У той час, як 24% з ними не згодні й вважають, що переговори та заморожування війни неприпустимі за жодних обставин. Ще 11% висловили сумніви щодо доцільності такого рішення.

 

 

На запитання щодо тривалості війни в Україні, 47% респондентів висловили думку, що вона триватиме ще понад рік, 18% припустили, що менше ніж рік, 11% — до 6 місяців, 9% — до 3 місяців, а 16% не змогли відповісти на це питання.

Основними напрямками стратегічного розвитку України після завершення війни опитані вважають:

  • відновлення зруйнованої інфраструктури — 37%,
  • розбудову сучасної професійної армії для захисту державних кордонів — 32%,
  • створення механізмів для повернення Україні статусу ядерної держави — 25%,
  • впровадження законодавчих умов для економічного зростання — 23%,
  • відкриття нових підприємств і виробництв — 22%,
  • активізацію процесу вступу до Європейського Союзу — 21%,
  • Євроатлантичну інтеграцію через НАТО — 19%.

 

Дослідження проводив Центр «Соціальний моніторинг» на замовлення American Political Services, у період з 15 по 21 листопада 2024 року. Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю, участь у ньому взяли 1200 осіб. Ймовірність похибки опитування складає 1,8-2,9%.

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Нагадаємо, результати цього дослідження також свідчать, що у разі проведення парламентських виборів найближчої неділі, перше місце та 34% голосів виборців отримала б гіпотетична партія колишнього Головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Британії Валерія Залужного. Партія нині діючого президента Володимира Зеленського посіла лише друге місце з 12% голосів.

Схожий результат показало й опитування щодо гіпотетичних президентських виборів, якби вони відбулися найближчої неділі — на них би також переміг Валерій Залужний.

Тиждень тому були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.

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Автор: Віктор Крук
Теги: опитування соціологія переговори війна територія
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Коментарі: 1

1 167
Andron777:
Сьогодні, 16:18

Який корейський варіант?! КаZапи вже внесли в свою конституцію Крим, Луганську, Донецьку, Запоріжську, Херсонську області. Для каZапів це вже територія росії. Чи ви думаєте, що каZапи якось відокремлять ці території, щоб був корейський варіант? Я думаю, що ні. Значить ніякий корейський варіант тут не підходить.


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