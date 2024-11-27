Корейський варіант: за результатами опитування 64% українців підтримують переговори про «заморозку війни»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 142 Коментарів: 1

Більшість українців підтримують переговори щодо «заморозки війни». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг», які оприлюдненні на його сторінці у Facebook.

Згідно з ними, 64% опитаних погодилися, що «необхідно розпочати переговори щодо заморожування бойових дій, оскільки країна вже зазнала великих жертв», тоді як 31% українців не згодні з цим висловлюванням.

Крім того, 39% українців підтримали думку, що «перемогою у війні має стати повернення до конституційних кордонів 1991 року, незалежно від ціни, а тому я, мої друзі та родичі також мають воювати за досягнення цієї мети». 56% з цим не згодні.

Водночас 18% респондентів підтримали висловлювання, що «війна має тривати до повної перемоги, але воювати мають інші, а не мої близькі». 72% опитаних українців таку думку не підтримали.

60% опитаних вважають рішення про «заморожування війни» та початок переговорів з врегулювання конфлікту є прийнятним. У той час, як 24% з ними не згодні й вважають, що переговори та заморожування війни неприпустимі за жодних обставин. Ще 11% висловили сумніви щодо доцільності такого рішення.

На запитання щодо тривалості війни в Україні, 47% респондентів висловили думку, що вона триватиме ще понад рік, 18% припустили, що менше ніж рік, 11% — до 6 місяців, 9% — до 3 місяців, а 16% не змогли відповісти на це питання.

Основними напрямками стратегічного розвитку України після завершення війни опитані вважають:

відновлення зруйнованої інфраструктури — 37%,

розбудову сучасної професійної армії для захисту державних кордонів — 32%,

створення механізмів для повернення Україні статусу ядерної держави — 25%,

впровадження законодавчих умов для економічного зростання — 23%,

відкриття нових підприємств і виробництв — 22%,

активізацію процесу вступу до Європейського Союзу — 21%,

Євроатлантичну інтеграцію через НАТО — 19%.

Дослідження проводив Центр «Соціальний моніторинг» на замовлення American Political Services, у період з 15 по 21 листопада 2024 року. Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю, участь у ньому взяли 1200 осіб. Ймовірність похибки опитування складає 1,8-2,9%.

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Нагадаємо, результати цього дослідження також свідчать, що у разі проведення парламентських виборів найближчої неділі, перше місце та 34% голосів виборців отримала б гіпотетична партія колишнього Головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України у Британії Валерія Залужного. Партія нині діючого президента Володимира Зеленського посіла лише друге місце з 12% голосів.

Схожий результат показало й опитування щодо гіпотетичних президентських виборів, якби вони відбулися найближчої неділі — на них би також переміг Валерій Залужний.

Тиждень тому були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.