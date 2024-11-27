Матч «Кремінь» — «Маріуполь» переносився. Зрештою, він не відбудеться зовсім

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 151

Пресслужба кременчуцького клубу повідомила, що Професійна футбольна ліга (ПФЛ) ухвалила наступне рішення стосовно матчу «Кремінь» — «Маріуполь»:

Визнати перенесений матч 18-го туру першого етапу чемпіонату України з футболу серед команд клубів першої ліги сезону 2024/25 між командами «Кремінь» Кременчук — «Маріуполь» Маріуполь таким, що не відбудеться на підставі звернення ФСК «Маріуполь». Зафіксувати невиїзд команди «Маріуполь» на цей матч. Відповідні матеріали подати на розгляд КДК УАФ.

Передував цьому вердикту ПФЛ офіційний лист від клубу «Маріуполь», у якому повідомлялося, що через фінансові труднощі команда не зможе приїхати не перенесений матч 18 туру у першій лізі. Передбачав саме такий розвиток подій напередодні й головний тренер маріупольської команди Олег Краснопьоров.

Нагадаємо, що згідно з календарем першої ліги цей поєдинок планувався на 24 листопада. Однак стартовий свисток так і не пролунав. До критичної години, коли на стадіоні у Горішніх Плавнях ще можна було зіграти матч повністю, він так і не розпочався.

Команда «Маріуполь» того дня була готова виходити на поле та у спортивному протистоянні з’ясовувати, хто ж на цей час сильніший.

Матч перенесли на 27 листопада. Ось на цей день ФК «Маріуполь» вже не мав фінансової можливості витрачатися на ще одну поїздку до Полтавщини.

Що далі? Напевно, ПФЛ, яка незабаром розглядатиме форс-мажорну ситуацію, зарахує технічну поразку команді Краснопьорова і, відповідно, дасть перемогу кременчуцькому колективу.

До речі, «Маріуполь» першу частину чемпіонату у першій лізі у групі Б закінчив на шостій позиції, «Кремінь» — на останньому місці.

Найголовніше, аби самобутня команда з Маріуполі не зникла взагалі, а залишилася. Це надзвичайно важливо, адже вона представляла і буде, дай Боже, представляти тимчасове окуповане, багатостраждальне українське місто. Футбольні вболівальники, і не тільки прихильники маріупольського колективу, а й інші, фахівці щиро вірять в те, що неодмінно знайдуться люди, котрі підставлять плече «Маріуполю» в такий важкий в її історії час. Варто сказати, що такий шанс на сьогодні є.

Що ж до «Кременя», то, як повідомив нам головний тренер команди Ігор Климовський, саме з цього дня, з 27 листопада, футболісти вже перебувають у міжсезонній відпустці. Які плани на майбутнє, якою буде підготовка команди до нового сезону, чи будуть зміни, а головне — які завдання матиме команда, стане відомо пізніше.

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