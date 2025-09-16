Більшість українців відкидають запропонований РФ «мирний план» закінчення війни — опитування КМІС

Російський «мирний план» із відведенням Сил оборони з Донбасу категорично відкидають 75% опитаних українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Готові прийняти такий план лише 17% опитаних. При цьому у разі реалізації такого плану 65% будуть вважати це поразкою України (і лише 7% будуть вважати успіхом), а 69% будуть очікувати, що Росія знову спробує напасти.

Водночас 74% українців (хоч і без ентузіазму) готові підтримати мирний план Європи і України, який включає заморожування за нинішньою лінією фронту без жодних юридичних визнань та з отриманням Україною гарантій безпеки.

Лише 30% опитаних такий мир будуть вважати успіхом України, а 18% — поразкою. А 44% опитаних будуть вважати почасти успіхом, почасти поразкою.

Водночас у разі такого миру все одно більшість, а це 56% респондентів, будуть очікувати, що Росія знову спробує напасти.

Як зауважили у КМІС, згідно з умовним планом Європи і України, Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи і США, які включають стале постачання Україні зброї та грошей в достатній кількості, а також закриття українського неба від російських атак. Нинішня лінія фронту заморожується, Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна і світ офіційно цього не визнають. Україна рухається до вступу до ЄС. Санкції проти РФ зберігаються до встановлення сталого миру і зникнення загроз повторного нападу.

Умовний план Росії передбачає, що США та Європа скасовують усі санкції проти РФ. Російська мова отримує офіційний статус. Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння. Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО, а Захід не може більше постачати зброю Україні. Росія має право визначати, якими будуть гарантії безпеки для України, і буде однією з країн-гарантів безпеки України. Україна виводить війська з частини Донецької області, яку зараз контролює та офіційно визнає Крим, Донецьку і Луганську області частиною Росії і назавжди відмовляється від них. Росія зберігає контроль над захопленими частинами Херсонської і Запорізької областей.

Опитування проводилося 2-14 вересня методом телефонних інтерв’ю дорослих (18 років і старше) громадян України, які на момент опитування проживали на території, яка контролювалася урядом України.

Статистична похибка вибірки обсягом 1023 респондентів не перевищує 4,1%.

Нагадаємо, у березні цього року КМІС проводило опитування, за результатами якого кожний другий українець (50%) вважає, що Україна не повинна відмовлятися від своїх територій заради швидшого завершення війни, навіть якщо це продовжить бойові дії.

А за результатами опитування, проведеного у листопаді минулого року на замовлення Центру «Нова Європа», майже дві третини, а саме — 64% українців вважають, що не варто починати переговори з країною-агресором РФ, якщо Україна не матиме гарантій безпеки від Заходу.

У листопаді минулого року ми писали, що більшість українців підтримують переговори щодо «заморозки війни». Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром «Соціальний моніторинг». Згідно з ними, 64% опитаних погодилися, що «необхідно розпочати переговори щодо заморожування бойових дій, оскільки країна вже зазнала великих жертв», тоді як 31% українців не згодні з цим висловлюванням.

Наприкінці листопада були опубліковані результати опитування американського інституту Gallup, проведеного в серпні та жовтні 2024 року. Згідно з ними трохи більш ніж половина (52%) українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни, а 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги.