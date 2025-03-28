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Річна зарплата міського голови Кременчука Віталія Малецького зросла за 2024 рік: огляд декларації

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 173

Як заощадження міський голова тримає у готівці 8 тисяч доларів США, 1,5 тис. євро, своєю чергою Марина Малецька — 27 тисяч доларів США та 2,5 тис. євро

Міський голова Кременчука Віталій Малецький задекларував 1 млн 225 тисяч 850 гривень заробітної плати за 2024 рік. У 2023 році річний розмір виплат був 1 млн 139 тисяч 738 грн. Про це стало відомо з його щорічних декларацій про доходи та майно. 

Малецький також задекларував за минулий рік доходи своєї дружини Марини Малецької від підприємницької діяльності — 3 млн 473 тисяч 207 гривень, її соціальні виплати — 11 тис. 180 гривень, її кредит — 42 тис. 578 гривень. Віталій Малецький вніс у декларацію отриманий Національний кешбек — 175 грн, відсотки з банків — 157 грн, виплати від профспілки — понад 2 тис. грн, акції та бонуси банку дружини — майже 300 грн. 

Як заощадження міський голова тримає у готівці 8 тисяч доларів США, 1,5 тис. євро, своєю чергою Марина Малецька — 27 тисяч доларів США та 2,5 тис. євро. На банківських рахунках Віталій Малецький має понад 40 тисяч гривень та 709 євро. Марина Малецька тримає на рахунках понад 182 тисячі гривень. 

Нагадаємо, з 2021 року міський голова має власну нерухомість, а його дружина — машину.

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Автор: Телеграф
Теги: Віталій Малецький декларація
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