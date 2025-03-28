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У Міноборони роз’яснили, як військовим та їхнім родинам діяти в разі порушення їхніх прав

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 186

 Грошові виплати, направлення на ВЛК, право на відпустку та інші соціальні гарантії — це ключові аспекти, які мають виконуватися незалежно від місця служби

Міністерство оборони України продовжує системну роботу із захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. У відомстві зазначають, що грошові виплати, направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК), доступ до медичної допомоги, право на відпустку та інші соціальні гарантії — це ключові аспекти, які мають виконуватися неухильно, незалежно від місця служби. Роз’яснення щодо порядку розгляду звернень та скарг розмістили на офіційному сайті Міноборони.

Індивідуальні та колективні звернення розглядає Центральне управління захисту прав військовослужбовців і надає первинну правову допомогу.

— Кожен військовий має право на захист своїх прав, і наша задача — забезпечити дотримання цих прав як для них, так і для їхніх сімей. За майже рік роботи Центральне управління захисту прав військовослужбовців стало ключовою ланкою у системі юридичної підтримки захисників та захисниць. Закликаємо звертатись до нас у разі порушення ваших прав. У більшості випадків поновлення прав відбувається майже автоматично, без додаткових дій з боку заявника, — зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

 

Основні питання, з якими звертаються військові та їхні сім’ї:

  • переведення на інше місце служби без згоди військовослужбовця
  • виплати додаткових видів грошового забезпечення
  • видача медичних довідок для визначення ступеня обмеження придатності
  • направлення на військово-лікарську комісію
  • видача витягів з матеріалів розслідувань для нарахування виплат сім’ям загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

У разі виявлення порушень Центральне управління направляє відповідні звернення до військових частин, Державного бюро розслідувань, Національної поліції та інших органів для усунення правопорушень і поновлення прав військовослужбовців. У необхідних випадках можуть проводитися службові перевірки або службові розслідування.

Якщо порушення не виявлено, заявнику надається офіційна письмова відповідь із посиланням на законодавчі норми, з поясненням причин відмови та порядком оскарження.

 

Алгоритм подачі звернення (заяви, скарги):

  • скласти заяву в друкованій або рукописній формі з детальним описом суті звернення;
  • додати документи, які підтверджують звернення;
  • надіслати заяву та супровідні документи на офіційну електронну скриньку: mpd@post.mil.gov.ua або поштою: проспект Повітряних сил, 6, м. Київ, 03049.

Термін розгляду звернення — 30 днів. Якщо питання потребуватиме додаткового вивчення, розгляд може бути продовжений до 45 днів, про що заявника повідомлять.

 

У письмовому зверненні має бути зазначено:

  • ПІБ заявника (або назва установи, що подає звернення в інтересах військовослужбовця чи членів його сім’ї)
  • контактні дані для зворотного зв’язку
  • суть порушеного питання
  • конкретна вимога
  • документи, які підтверджують повноваження заявника, якщо звернення подається в інтересах військовослужбовця або членів сім’ї військовослужбовця іншою особою
  • докази порушення (за наявності).
— Анонімні звернення, з яких неможливо встановити авторство, не розглядаються. Якщо заявник не надає необхідну інформацію у відповідь на запити Центрального управління, звернення також не підлягає розгляду, - йдеться у роз’ясненні Міноборони.

Нагадаємо, у червні Міноборони запустило чат-бот «Армія+» для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям. А з листопада у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.

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У застосунку «Армія+» почала діяти програма знижок та преференцій для військових 

Подати рапорт на зміну місця служби стало можливо через застосунок «Армія+» 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони військовослужбовці права скарги звернення
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