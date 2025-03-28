У Міноборони роз’яснили, як військовим та їхнім родинам діяти в разі порушення їхніх прав

Грошові виплати, направлення на ВЛК, право на відпустку та інші соціальні гарантії — це ключові аспекти, які мають виконуватися незалежно від місця служби
Міністерство оборони України продовжує системну роботу із захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. У відомстві зазначають, що грошові виплати, направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК), доступ до медичної допомоги, право на відпустку та інші соціальні гарантії — це ключові аспекти, які мають виконуватися неухильно, незалежно від місця служби. Роз’яснення щодо порядку розгляду звернень та скарг розмістили на офіційному сайті Міноборони.
Індивідуальні та колективні звернення розглядає Центральне управління захисту прав військовослужбовців і надає первинну правову допомогу.
Основні питання, з якими звертаються військові та їхні сім’ї:
У разі виявлення порушень Центральне управління направляє відповідні звернення до військових частин, Державного бюро розслідувань, Національної поліції та інших органів для усунення правопорушень і поновлення прав військовослужбовців. У необхідних випадках можуть проводитися службові перевірки або службові розслідування.
Якщо порушення не виявлено, заявнику надається офіційна письмова відповідь із посиланням на законодавчі норми, з поясненням причин відмови та порядком оскарження.
Алгоритм подачі звернення (заяви, скарги):
Термін розгляду звернення — 30 днів. Якщо питання потребуватиме додаткового вивчення, розгляд може бути продовжений до 45 днів, про що заявника повідомлять.
У письмовому зверненні має бути зазначено:
Нагадаємо, у червні Міноборони запустило чат-бот «Армія+» для надання підтримки військовим, цивільним особам та їхнім сім’ям. А з листопада у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.
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