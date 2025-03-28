У Полтаві в річці Ворскла знайшли тіло зниклої напередодні жінки — підозрюють вбивство

Сьогодні, 28 березня, у річці Ворскла знайшли тіло людини без ознак життя. Про це близько 9.15 повідомили відділення № 1 (Подільський район) Полтавського райуправління поліції. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
У ході першочергових слідчих дій поліціянти встановили, що загиблою є місцева жителька Олена Кучеренко 1978 року народження.
Жінку розшукували із 27 березня як безвісти зниклу. Вона 26 березня покинула дім та не повернулася.
Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За цим фактом слідчим підрозділом поліції розслідується кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Причини та обставини події встановлює слідство.
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