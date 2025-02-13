Житель Кременчука поширював у мережі антиукраїнські меседжі: який вирок виніс суд

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 89

Автозаводський районний суд виніс вирок жителю Кременчука за поширення проросійських і антиукраїнських наративів у соцмережі «Однокласники». Чоловік, зокрема, заперечував окупацію частини території України, а також підтримував тих, хто розпочав у РФ війну проти України у 2014 році. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 11 лютого.

Відомо, що чоловік працював слюсарем в «Укртатнафтасервісі». У вироку вказали, що в одній з публікацій обвинуваченого містились також заклики до зміни меж території та державного кордону України, а саме у висловлюваннях.

Подібні пости чоловік публікував у 2023 році. Чоловік отримав випробувальний термін строком на 2 роки.

Нагадаємо, 12 лютого СБУ викрила у своїх лавах високопосадовця, який був агентом російського ФСБ.