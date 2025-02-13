Новий автомобіль для покращення послуг КП «СпецЕко» Горішніх Плавнів

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Для потреб КП «СпецЕко» придбано сучасний автомобіль-сміттєвоз HIDRO-МАК. Цю техніку будуть використовувати для завантаження твердих побутових відходів (ТПВ), їх ущільнення і транспортування на міський полігон

Автомобіль-сміттєвоз HIDRO-МАК на шасі типу Ford Cargo для КП «СпецЕко» було придбано наприкінці 2024 року. Минулого вівторка міський голова Дмитро Биков та його заступники Олександр Чуприна й Іван Павленко оглянули нову техніку.

«Закуплена сучасна високоефективна спеціальна техніка на надійному шасі призначена для механічного завантаження твердих побутових відходів, їх ущільнення, транспортування та механізованого розвантаження на міському полігоні. Сміттєвоз буде забезпечувати вивіз сміття в місті, а також у Дмитрівському і Східному старостинських округах», — розповів Дмитро Биков.

Як підкреслив очільник громади, наявні сміттєвози в комунальному підприємстві експлуатуються з 2008 року і мають достатньо зношений технічний стан.

«Оскільки площа територіальної громади Горішніх Плавнів після приєднання двох старостинських округів зросла у 2,5 раза, то і обсяги її обслуговування збільшилися. Тож для вивезення твердих побутових відходів із сільських територій необхідно було розширити парк сміттєвозів. Не секрет, що зношеність техніки не може не позначатися на об’ємі виконання робіт, якості та експлуатаційних витратах», — підкреслив міський голова.

Як наголосив Дмитро Биков, «можливо, зараз не найкращі часи для оновлення парк спецтехніки, але цілодобова, системна і стабільна робота комунальних служб як у місті, так і у сільській місцевості — запорука належного санітарного стану території та добробуту громади».

«Наявність сучасного парку технологічного транспорту відіграє важливу роль для системного оперативного реагування і вирішення проблем комунального господарства», — підсумував мер.