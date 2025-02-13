Новий автомобіль для покращення послуг КП «СпецЕко» Горішніх Плавнів

Для потреб КП «СпецЕко» придбано сучасний автомобіль-сміттєвоз HIDRO-МАК. Цю техніку будуть використовувати для завантаження твердих побутових відходів (ТПВ), їх ущільнення і транспортування на міський полігон
Автомобіль-сміттєвоз HIDRO-МАК на шасі типу Ford Cargo для КП «СпецЕко» було придбано наприкінці 2024 року. Минулого вівторка міський голова Дмитро Биков та його заступники Олександр Чуприна й Іван Павленко оглянули нову техніку.
Як підкреслив очільник громади, наявні сміттєвози в комунальному підприємстві експлуатуються з 2008 року і мають достатньо зношений технічний стан.
Як наголосив Дмитро Биков, «можливо, зараз не найкращі часи для оновлення парк спецтехніки, але цілодобова, системна і стабільна робота комунальних служб як у місті, так і у сільській місцевості — запорука належного санітарного стану території та добробуту громади».
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