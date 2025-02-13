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«Любов урятує світ, тому най буде!» Як кременчужани ставляться до Дня святого Валентина

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 202 Коментарів: 1

 Напередодні Дня святого Валентина журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися з мешканцями міста та дізналися, як вони ставляться до цього свята, чи планують святкувати та що подарують близьким.

Чи вважають кременчужани День святого Валентина святом

Думки містян розділилися: хтось вважає 14 лютого важливим днем для закоханих, а хтось ставиться до нього нейтрально.

«Обов’язково потрібно привітати свою другу половинку. Це сімейне свято, хочеться провести його в колі рідних».
«Я того покоління, коли цей день не святкували, але хай буде, аби приносив радість молоді».
«Для мене це звичайний день, я більше цікавлюся українськими традиційними святами».

Є й ті, хто переконаний, що свято потрібне, адже любов — це головне у світі:

«Любов урятує світ, тому най буде!».

Як у Кременчуці святкують День закоханих?

Хтось дарує подарунки, хтось просто проводить час із близькими, а є й ті, хто не робить із цього особливої події.

«Зараз якраз йду купувати ланцюжок із кулоном — думаю, коханій сподобається».
«Я дарую подарунки незалежно від дати, для мене не обов’язково чекати якогось свята».
«Просто сімейний вечір у затишному колі — цього достатньо».

Як часто кременчужани говорять про кохання?

Більшість містян зізналися, що намагаються висловлювати свої почуття якомога частіше.

«Щодня і не по одному разу».
«Головне — показувати любов не тільки словами, а й вчинками».
«Кажіть своїм рідним, що кохаєте їх, якомога частіше, не тільки у свята!»

Також ми запитали у читачів нашого телеграм-каналу, скільки вони планують витратити на подарунки коханим до свята, і більшість відповіли, що не святкують.

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Автор: Телеграф Відео: Артем Коваленко
Теги: День святого Валентина опитування кохання
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Коментарі: 1

4 957
1
zzzzzz:
Сьогодні, 21:20

Це сімейне свято, хочеться провести його в колі рідних»

З яких пір це сімейне( родинне) свято? Хтось з опитуваних хочь знає звідки воно взялося?😂😂


1 0

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