«Любов урятує світ, тому най буде!» Як кременчужани ставляться до Дня святого Валентина

Напередодні Дня святого Валентина журналісти «Кременчуцького Телеграфа» поспілкувалися з мешканцями міста та дізналися, як вони ставляться до цього свята, чи планують святкувати та що подарують близьким.
Думки містян розділилися: хтось вважає 14 лютого важливим днем для закоханих, а хтось ставиться до нього нейтрально.
Є й ті, хто переконаний, що свято потрібне, адже любов — це головне у світі:
Хтось дарує подарунки, хтось просто проводить час із близькими, а є й ті, хто не робить із цього особливої події.
Більшість містян зізналися, що намагаються висловлювати свої почуття якомога частіше.
Також ми запитали у читачів нашого телеграм-каналу, скільки вони планують витратити на подарунки коханим до свята, і більшість відповіли, що не святкують.
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