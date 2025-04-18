Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 19 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Андрія Ізюмова
пров. Григорія Ашкаренка
пров. Зв’язковий, 14-27/7
пров. Князя Вітовта
пров. Микити Клєцкова
пров. Полтавський
пров. Прорізний, 17-37
пров. Резервний, 13, 15/3, 17
пров. Фізкультурний
пров. Якова Петруся
пр-д Андрія Ізюмова
пр-д Зв’язковий, 3, 4, 8
просп. Полтавський
просп. Свободи, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88
туп. Бажана
туп. Данила Апостола
туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Івана Айвазовського
туп. Кармелюка
туп. Кременецький
вул. Аерофлотська
вул. Андрія Ізюмова
вул. Ананія Размислова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка
вул. Військова, 18/56
вул. Віктора Баранова
вул. Володимира Винниченка
вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
вул. Газопровідна
вул. Горліса-Горського
вул. Гетьманська
вул. Дмитра Демидюка, 27/26-42
вул. Данила Галицького
вул. Експресівська (1-48)
вул. Євгена Коновальця, 52-70
вул. Івана Нагнібіди
вул. Ігоря Сікорського
вул. Каховська, 2А
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Комишанська
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
вул. Миколи Кучми, 62
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки
вул. Олеся Гончара, 32-63
вул. Олени Пчілки
вул. Покровська, 24, 28
вул. Полковника Оксанченка (буд. 2)
вул. Підводника Коваленка
вул. Проєктна, 4-35
вул. Ракетна
вул. Редутна, 41-92
вул. Рокитнянська
вул. Северина Наливайка
вул. Сергія Кульчицького
вул. Соборна, 34/32
вул. Соснівська
вул. Тараса Шевченка, 98/16, 100/15, 107/13
вул. Хімічна
вул. Хортицька
вул. Чумацький Шлях, 87-123А
вул. Якова Петруся
просп. Лесі Українки.
вул. Експресівська (1-48)
вул. Полковника Оксанченка, 2.
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