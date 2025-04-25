У Горішніх Плавнях водій збив велосипедистку — жінка в лікарні

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 94

У Горішніх Плавнях на вулиці Добровольського сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика Kia та велосипедистки. Про це повідомив телеканал ГОК.

За попередньою інформацією, водій автомобіля не надав перевагу в русі жінці на велосипеді та збив її. Постраждалу з травмами доправили до міської лікарні.

На місці аварії працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, що 23 квітня водійка Kia у Горішніх Плавнях збила 16-річного мопедиста.