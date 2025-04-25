Сьогодні на Кременчуччині проводитимуть навчальні стрільби — Полтавська ОВА

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

Сьогодні, 25 квітня, на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму телеграм-каналі.

— Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! — зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Уламки БпЛА впали на територію Кременчуцького району. Внаслідок цього у кількох будинках вибило вікна.