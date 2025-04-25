Сьогодні на Кременчуччині проводитимуть навчальні стрільби — Полтавська ОВА

Жителів району закликають зберігати спокій
Сьогодні, 25 квітня, на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, у ніч на 24 квітня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Уламки БпЛА впали на територію Кременчуцького району. Внаслідок цього у кількох будинках вибило вікна.
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