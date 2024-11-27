Сьогодні на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби — Полтавська ОВА

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 55

Сьогодні, 27 листопада, на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

— Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! — зазначив він.

Нагадаємо, вранці 17 листопада кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

Раніше ми розповідали, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.