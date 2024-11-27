Сьогодні на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби — Полтавська ОВА

Сьогодні, 27 листопада, на території Кременчуцького району заплановані навчальні стрільби. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, вранці 17 листопада кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.
Раніше ми розповідали, як бійці Кременчуцького ДФТГ на навчальних стрільбах вражали цілі з раритетних кулеметів.
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