У Раді пропонують знизити граничний вік перебування на військовій службі та у запасі з 60 до 55 років

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 162 Коментарів: 1

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та військовозобов’язаних у запасі, а також збереження доступу до військової служби громадян, які виявили бажання проходити службу після досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Він передбачає зниження граничного віку перебування на військовій службі під час особливого періоду для рядового, сержантського складу та офіцерів з 60 до 55 років, за виключенням тих, які виявили бажання проходити військову службу понад граничний вік та відповідають встановленим критеріям для проходження такої служби.

Ініціаторами законопроєкту стала група народних депутатів, одним із яких є Олексій Гончаренко.

Як він пояснив у Телеграм-каналі необхідність такого рішення, була обумовлена трьома факторами:

більшість чоловіків віком 55–60 років мають гірший стан здоров’я, часто визнаються «обмежено придатними» та фізично не здатні виконувати всі бойові завдання;

військові, які служать з 2022 року, особливо ті, хто зазнав поранень чи досяг віку 50+, потребують ротації або демобілізації;

командири відзначають, що «армія старішає», і старші військовослужбовці не завжди можуть ефективно виконувати певні бойові завдання.

Водночас Гончаренко додав, що ті, хто хоче продовжити службу, зможуть це зробити за власним бажанням.

Він також зазначив, що петицію про зниження граничного віку мобілізації до 55 років вже набрала 25 тисяч голосів — цю ініціативу підтримують українці.

— Це важливий крок для забезпечення ефективності війська, ротації військових та збереження їх здоров’я. Буду наполягати на швидкому розгляді законопроєкту, — написав нардеп.

Про те, хто замінить на фронті бійців та в тилу військових віком 55+ у законопроєкті нічого не написано.

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У вівторок, 26 листопада, голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський заявив в ефірі «Українського Радіо», що цей законопроєкт найближчим часом розглядати не будуть. За його словами, нині «дуже складно» говорити про законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, яких можуть мобілізувати.

— Ворог, навпаки, нарощує свої мобілізаційні потуги та заохочує громадян і в грошовій формі, і шляхом списання заборгованості за кредитами. Все це спрямовано у Росії на збільшення кількості громадян, які залучені до армії країни-агресора. Тому в Україні цей законопроєкт не розглянутий навіть у першому читанні, — наголосив народний депутат.

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