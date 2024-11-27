Стала відома дата підготовчого засідання щодо справи загиблої внаслідок падіння дерева дівчинки

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Стала відома дата першого підготовчого засідання щодо розгляду кримінального провадження за фактом загибелі дівчинки внаслідок падіння дерева на території дитсадка. Про це стало відомо із сайту Судової влади України.

Розглядатимуть справу в Автозаводському райсуді Кременчука. Відбудеться засідання 16 грудня 2024 року. Суддя Олександр Гусач.

Нагадаємо, перед судом мають постати троє колишніх працівниць дитячого садка. Одну із жінок оголосили в розшук.

Керівництво садка називає те, що сталося, нещасним випадком. Мати загиблої дівчинки, 39-річна Світлана Німчина, впевнена, що персонал та чиновники намагаються уникнути відповідальності, а нещасним випадком виправдовують свою недбалість. Жінка каже, що керівництво садка не забезпечило інвентаризацію та належне обстеження дерев на території дитячого закладу, а віцемерка Ольга Усанова поставила підпис на акті вводу дитсадка в експлуатацію у 2021-2022 році.

Восени 2022 року жінка почала судитись з прокуратурою через бездіяльність правоохоронців. Світлана Німчина звернулась до Генпрокуратури, бо вважає, що справу затягують навмисно, аби закрити.

У квітні 2024 року мала завершитись експертиза з безпеки життєдіяльності у справі смерті 4-річної дівчинки.

Також Світлана Німчина хоче стягнути з міської ради, виконавчого комітету і садочку майнову шкоду у розмірі 123 тис. 960 гривень і моральну шкоду — на 2 млн 592 тис. гривень.

Минулого місяця колишнім працівницям дитячого садка повідомили про підозру.